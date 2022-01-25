С каждым днем все больше: за сутки выявлено 5145 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 25 января в больницах находятся 315 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 221 человек, из которых 172 человек (77,8%) не были вакцинированы, у 49 человек (22,2%) курс вакцинации завершен.

В течение суток была открыта 51 новая история болезни. Умерли пять человек, зараженных коронавирусом: 75-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летний мужчина, 94-летние женщина и мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 12 231 тестов на коронавирус, результат 5145 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 250,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 416,8 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 2828 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 327 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 366 749 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,2%.

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