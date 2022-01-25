В Рийгикогу состоится первое чтение законопроекта о компенсации ущерба от вакцинации

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Сирет Котка, цель создания такого фонда — в упрощенном порядке возместить людям тяжкий ущерб здоровью, причиненный в результате вакцинации.

”Право требовать возмещения ущерба возникает, если, по всей видимости, в результате вакцинации был нанесен тяжкий вред здоровью, и симптоматика сохраняется как минимум в течение четырех месяцев после вакцинации. Компенсация предусмотрена в том случае, если вакцинация повлекла за собой смерть пациента. Те, чьему здоровью из-за вакцины был нанесен ущерб, будут иметь право требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести ущерба”, — пояснила Котка.

По словам одного из инициаторов создания фонда компенсации ущерба от вакцинации депутата парламента Андрея Коробейника, многие жители Эстонии не хотят вакцинироваться по ряду причин. ”Мы должны приложить усилия, чтобы доверия к государственным институтам повысилось. Фонд компенсации ущерба от вакцин станет маленьким, но значимым шагом в этом направлении”, — сказал Коробейник. ”Важно, что фонд будет компенсировать ущерб не только от вакцин против коронавируса, но и от остальных тоже. Я надеюсь, это поможет остановить снижение уровня вакцинации в Эстонии и избежать вспышки эпидемий давно забытых инфекций”, — подчеркнул он.

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