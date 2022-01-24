Правящая коалиция ищет решение по компенсации счетов за центральное отопление(1)
Коалиционный совет (куда входят представители обеих правящих партий — Центристской и Партии реформ) разрабатывает дополнительные меры компенсации подорожания центрального отопления для тех, кто не попадает под уже принятые меры помощи, передает rus.err.
"Мы уже приняли решение при компенсации цен на газ, что многоквартирные дома, которые самостоятельно отапливаются газом, получают компенсацию как и частные потребители. Все. Что касается центрального отопления, то решения пока нет", — сказал министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия).
Власти решают, каким образом выделить компенсации производителям тепла, которые используют газ, чтобы и потребитель это почувствовал. Помимо этого государство ищет способ помочь предприятиям, которые используют в своем производстве подорожавший газ.
"Проблема в том, что если мы установим ценовой предел для предприятий и будем компенсировать разницу, то это будет слишком затратно для бюджета", — пояснил председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв.
При этом нужно иметь в виду, что компенсационные меры могут подстегнуть инфляцию.