Правящая коалиция ищет решение по компенсации счетов за центральное отопление

"Мы уже приняли решение при компенсации цен на газ, что многоквартирные дома, которые самостоятельно отапливаются газом, получают компенсацию как и частные потребители. Все. Что касается центрального отопления, то решения пока нет", — сказал министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия).

Власти решают, каким образом выделить компенсации производителям тепла, которые используют газ, чтобы и потребитель это почувствовал. Помимо этого государство ищет способ помочь предприятиям, которые используют в своем производстве подорожавший газ.

"Проблема в том, что если мы установим ценовой предел для предприятий и будем компенсировать разницу, то это будет слишком затратно для бюджета", — пояснил председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв.

При этом нужно иметь в виду, что компенсационные меры могут подстегнуть инфляцию.