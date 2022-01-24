Перейдут ли столичные школы на дистант? Вадим Белобровцев: цифры заболеваемости оптимизма не внушают
По состоянию на понедельник, 24 января, среди таллиннских школ и гимназий ни одна не закрыта полностью, однако ситуация меняется стремительно, пишет rus.err.
"Если мы посмотрим на сегодняшние данные, то уже видим, что неделя обещает быть в общем-то примерно такой же, как прошлая, если не хуже. Количество положительных случаев Covid-19 за прошлую неделю среди учеников составило более 1700, среди учителей — около 170 и почти 800 классов таким образом в той или иной степени подвержены Covid-19, то есть, там были выявлены случаи заражения", — рассказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
"Конечно же, как всегда, мы можем говорить о том, что мы хотели бы избежать закрытия школ и введения дистанционного обучения так долго, как это возможно, но глядя на цифры, которые сейчас у нас появляются, в общем, большого оптимизма эти цифры не внушают", — отметил Вадим Белобровцев.
По словам Белобровцева, во вторник на встрече с руководителями школ они будут думать, как дальше строить учебный процесс в столице.
Согласно опросу Министерства образования и науки, в настоящий момент на полном или частичном дистанционном обучении находится около 40% всех общеобразовательных школ Эстонии.
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