Перейдут ли столичные школы на дистант? Вадим Белобровцев: цифры заболеваемости оптимизма не внушают

"Если мы посмотрим на сегодняшние данные, то уже видим, что неделя обещает быть в общем-то примерно такой же, как прошлая, если не хуже. Количество положительных случаев Covid-19 за прошлую неделю среди учеников составило более 1700, среди учителей — около 170 и почти 800 классов таким образом в той или иной степени подвержены Covid-19, то есть, там были выявлены случаи заражения", — рассказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

"Конечно же, как всегда, мы можем говорить о том, что мы хотели бы избежать закрытия школ и введения дистанционного обучения так долго, как это возможно, но глядя на цифры, которые сейчас у нас появляются, в общем, большого оптимизма эти цифры не внушают", — отметил Вадим Белобровцев.

По словам Белобровцева, во вторник на встрече с руководителями школ они будут думать, как дальше строить учебный процесс в столице.

Согласно опросу Министерства образования и науки, в настоящий момент на полном или частичном дистанционном обучении находится около 40% всех общеобразовательных школ Эстонии.

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