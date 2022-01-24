Требования по тестированию, ковид-сертификатам и карантину устарели? Центристы предложили пересмотреть принципы эпидемической безопасности

”Неразумно изолировать от общественной жизни такое большое количество людей. Ограничения лишь усугубят раскол в обществе. Требование справок о вакцинации в какой-то период времени было разумным. Сейчас осведомленность людей повысилась, выработались необходимые поведенческие привычки. Экспресс-тесты стали более чувствительными, их точность составляет 80%”, — сказал Карилайд, добавив, что каждую неделю ПЦР-тестирование обходится налогоплательщикам 4 млн евро.

Карилайд отметил, что Эстония могла бы последовать примеру Англии, Дании и Швеции, которые пошли по пути смягчения ограничений.

”Сейчас вакцинацию двумя дозами прошли 62% всего населения Эстонии. Учитывая то, насколько противоречивое отношение к вакцинации в нашем обществе, 62% — это для нас близкий к максимуму показатель”, — сказал он.

Глава фракции центристов подчеркнул, что возвращение к практике использования экспресс-тестирования поддерживают и многие эксперты в сфере здравоохранения. ”Позволить людям, чей результат теста — отрицательный, посещать СПА, спортклубы и развлекательные учреждения кажется разумным. Бизнес понес серьезные убытки из-за пандемии, обязанность государства сделать все, чтобы избежать волны банкротств”, — сказал Карилайд.

По словам Карилайда, экспресс-тестирование в школах себя оправдало, поэтому расширение использования экспресс-тестов является уместным.

”Экспресс-тесты используют все больше, в том числе, и на многих предприятиях и в госучреждениях. Требовать предъявлять паспорта вакцинации следует прекратить у детей 12-17 лет. Пусть вопросы вакцинации останутся исключительно в компетенции семей”, — сказал Карилайд, отметив, что необходимо пересмотреть и требования к соблюдению карантина.

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