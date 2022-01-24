Кийк: вакцинация помогает заболевшим детям избежать опасного осложнения

Сибул попросил министра предоставить данные, на основании которых экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила, что вакцинация детей 5-11 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech поможет снизить тяжелое течение болезни и риск осложнений в этой возрастной группе, пишет rus.err.

"Больные с тяжелым течением болезни попадают в стационар, осложнения могут появиться как у болевших тяжело, так и у перенесших заболевание легче.

Точные данные об осложнениях неизвестны, но у детей, например, может появиться мультисистемный воспалительный синдром, который возникает через 4-6 недель после перенесенного COVID-19 и является потенциально опасным для жизни заболеванием. В Эстонии этот синдром диагностировали у 17 детей в возрасте от 5 до 11 лет, переболевших COVID-19", — гласит ответ Кийка.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.