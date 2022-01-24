Стрельба в немецком университете: ранены несколько человек, преступник мертв

По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку, он мертв. "Мы полагаем, что сообщников не было", — заявил представитель полиции. Инцидент произошел во время лекции в одной из аудиторий медицинского факультета, после этого нападавший выбежал из здания, пишет DW.

Личность преступника пока не раскрывается

В целях предосторожности район университета оцеплен, проводятся поисково-следственные мероприятия. О личности злоумышленника не сообщается, полиция не раскрывает и обстоятельства его смерти, а также возможные мотивы.

По информации агентства dpa, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший застрелился. Как отмечает далее агентство, преступник являлся студентом и, по первым данным, не руководствовался политическими или религиозными мотивами. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия, указали собеседники dpa.