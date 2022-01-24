В Рийгикогу обсудили энергетический поворот в Эстонии: когда ждать изменений?(8)
Комиссия по окружающей среде совместно с министром Таави Аасом и представителями Elering и Elektrilevi обсудила необходимость составления ”дорожной карты” энергетического переворота Эстонии.
Сегодня на видеозаседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде получила обзор текущей ситуации и будущего рынка и систем электроэнергии.
Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер подчеркнула, что обязанность руководителей государства — обеспечить уверенность населения Эстонии в том, что у нас достаточно электроэнергии и энергии для отопления по разумным ценам.
”Помимо чувства уверенности населения, разумные цены на энергию обеспечивают конкурентоспособность наших предприятий на международном уровне. А, как известно, только разумное и эффективное предпринимательство может создать благосостояние населения и средства для общих поступлений в государственную казну”, — пояснила Алендер.
Она подчеркнула, что нам срочно необходим ясный и реалистичный план энергетического переворота Эстонии, в котором указано, как будет обеспечена надежность энергоснабжения Эстонии в последующие десятилетия.
”Под эгидой „зеленого тигра” частный сектор уже составил со своей стороны такую энергетическую дорожную карту. Сейчас самое время для государства и остальных сторон договориться о дальнейшей программе деятельности”, — сказала Алендер.
”При неотложной помощи Рийгикогу необходимо разработать план того, как будет обеспечена энергетическая безопасность, какие объемы энергии мы будем импортировать, и какой именно энергии, а также какие производственные мощности мы создадим сами. Это крупные и долгосрочные инвестиции, а значит план должен быть составлен на период до 2035, а еще лучше — до 2050 года. Так мы сможем быть уверенными в том, что необходимые инвестиции будут сделаны”, — пояснила Алендер. Она подчеркнула, что энергетический переворот проходит стремительно как в Европе, так и в остальном мире.
”Наша роль — в сотрудничестве с разными секторами разработать план действий и придерживаться его. Только так, при помощи четкого плана мы сможем осуществить энергетический переворот, который является наиболее важной частью зеленого переворота. Только так мы сможем обеспечить чувство безопасности населения и конкурентоспособность предприятий”, — сказала Алендер.
Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя также подчеркнул, что Эстонии необходима ясная информация о том, как можно наилучшим путем создать основания для скачка в развитии общества, чтобы наша экономическая модель будущего принимала во внимание принципы биологического многообразия, климатической политики и циркулярной экономики, учитывая при этом международную политику в сфере климата и экологии.
”Мы должны в срочном порядке решить вопросы, связанные с созданием прибрежных морских электростанций, чтобы дать зеленый свет их строительству, — сказал Метсоя. — Домовладельцы и малые производители нуждаются в ясной информации касательно распределенного производства энергии. То, что мнения министра и сетевых предпринимателей не совпадают, и вместо ясности царит неясность, к сожалению, указывает на отсутствие „энергетической дорожной карты” или на то, что ее трактование различными ведущим сторонами отличается”.
В Государственной канцелярии сформирована команда, занимающаяся зеленой политикой, которая будет управлять межотраслевым сотрудничеством для достижения целей и принятия решений ключевой значимости.
В заседании комиссии по окружающей среде приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, вице-канцлер по вопросам энергетики и природных ископаемых Тимо Татар и советник министра Мооника Парксепп, председатель правления Elering AS Таави Вескимяги, председатель правления Elektrilevi OÜ Михкель Хярм и член правления Расмус Армас.
Влияние и возможные решения существенных колебаний цен на электроэнергию и входных цен будут также рассмотрены завтра на видеозаседании комиссии по экономике с представителями причастных учреждений.