В Рийгикогу обсудили энергетический поворот в Эстонии: когда ждать изменений?

Сегодня на видеозаседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде получила обзор текущей ситуации и будущего рынка и систем электроэнергии.

Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер подчеркнула, что обязанность руководителей государства — обеспечить уверенность населения Эстонии в том, что у нас достаточно электроэнергии и энергии для отопления по разумным ценам.

”Помимо чувства уверенности населения, разумные цены на энергию обеспечивают конкурентоспособность наших предприятий на международном уровне. А, как известно, только разумное и эффективное предпринимательство может создать благосостояние населения и средства для общих поступлений в государственную казну”, — пояснила Алендер.

Она подчеркнула, что нам срочно необходим ясный и реалистичный план энергетического переворота Эстонии, в котором указано, как будет обеспечена надежность энергоснабжения Эстонии в последующие десятилетия.

”Под эгидой „зеленого тигра” частный сектор уже составил со своей стороны такую энергетическую дорожную карту. Сейчас самое время для государства и остальных сторон договориться о дальнейшей программе деятельности”, — сказала Алендер.

”При неотложной помощи Рийгикогу необходимо разработать план того, как будет обеспечена энергетическая безопасность, какие объемы энергии мы будем импортировать, и какой именно энергии, а также какие производственные мощности мы создадим сами. Это крупные и долгосрочные инвестиции, а значит план должен быть составлен на период до 2035, а еще лучше — до 2050 года. Так мы сможем быть уверенными в том, что необходимые инвестиции будут сделаны”, — пояснила Алендер. Она подчеркнула, что энергетический переворот проходит стремительно как в Европе, так и в остальном мире.