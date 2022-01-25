Планируется, что направление на тестирование по COVID-19 можно будет получить без обращения к семейному врачу
Вчера прошла встреча представителей Министерства социальных дел, Больничной кассы, семейных врачей и Центра информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK), чтобы составить план выработки дигитального решения, которое позволит освободить семейных врачей от оформления направлений на тестирование по коронавирусу.
Когда можно ожидать создания новой системы? На этот вопрос директор TEHIK Маргус Арм сегодня конкретно ответить не решился. "О временных сроках можно будет говорить тогда, когда будут оговорены объемы работ", — сказал он.
О том, что семейные врачи ждут электронного решения, которое бы само выписывало направления на тестирование по COVID-19 рассказала сегодня Delfi член Научного совета при правительстве Рут Калда.
"Это мог бы быть вопросник, куда пациент вписывал бы свои жалобы. Если они говорили бы о возможной инфекции, то пациент автоматически получал бы направление на тестирование", — обрисовала Калда предполагамое решение.
По ее словам, финские врачи уже взяли такую систему на вооружение, и нагрузка на них существенно снизилась.
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