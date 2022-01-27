Новости Эстонии
27.01.2022, 07:30

Торговцы людьми из Эстонии ”протянули руку помощи” беженцам на белорусско-польской границе

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Кадри Ибрус kadri.ibrus@epl.ee
Люди на белорусско-польской границе в поисках светлого будущего.
Foto: AFP/SCANPIX
Осевшие в Финляндии иракцы нанимают эстонцев для перевозки своих соотечественников с польско-белорусской границы в Центральную Европу.

Толпы людей, отчаяние, бесчинства, замерзающие дети и рухнувшие надежды на светлое будущее — вот что происходило и продолжает, хоть и в меньшей степени, происходить на белорусско-польской границе. И этого пытаются извлечь личную выгоду и граждане Эстонии.

На сегодняшний день уже десять эстонцев были задержаны за попытку перевезти в Центральную Европу иммигрантов, попавших в шенгенскую зону из Беларуси. В основном задержания происходили в Польше, но случалось, что и в Литве. Большинство пассажиров были иммигрантами из Ирака. По три-четыре человека, как раз достаточно, чтобы поместиться в одном автомобиле.

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