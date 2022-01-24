24.01.2022, 20:09
Борис Джонсон сравнил возможное вторжение России на Украину с "новой Чечней"(11)
ФОТО: Adrian Dennis/Pool Photo via AP/ Scanpix
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что разведданные о возможном российском вторжении в Украину мрачны, но все еще может закончиться благополучно. Он предупредил президента Владимира Путина, что любой конфликт может стать ”новой Чечней”. Об этом сообщает Reuters.
”Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг”, — сказал Джонсон.
На вопрос, считает ли он, что вторжение теперь неизбежно, он сказал: ”данные разведки довольно мрачные. Но я не думаю, что сейчас это неизбежно, возможно, здравый смысл все же возьмет верх”.
При этом Джонсон также выразил уверенность, что при необходимости жители Украины «будут сражаться».