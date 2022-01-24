Борис Джонсон сравнил возможное вторжение России на Украину с "новой Чечней"

На вопрос, считает ли он, что вторжение теперь неизбежно, он сказал: ”данные разведки довольно мрачные. Но я не думаю, что сейчас это неизбежно, возможно, здравый смысл все же возьмет верх”.

При этом Джонсон также выразил уверенность, что при необходимости жители Украины «будут сражаться».