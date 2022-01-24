Рубль и российский фондовый рынок начали рабочую неделю с обвала

Согласно данным Мосбиржи, по состоянию на 12:25 курс курс евро — 88,56 рубля.

Кроме того, индекс Мосбиржи по сравнению с началом торгов упал на 4,7%, до 3 277,12 пункта.

Рубль и российский рынок продолжает падение на фоне геополитических рисков, связанных с Россией. 24 января власти США и Великобритании распорядились начать эвакуацию семей сотрудников своих посольств в Украине из-за угрозы вторжения России на территорию страны.

Ранее издание Bild сообщило, что МИД Германии также готовится к эвакуации семей дипломатов в Украине.

Власти США и Евросоюза пригрозили России жесткими санкциями в случае вторжения в Украину. По словам президента США Джо Байдена, против России могут быть введены санкции, которых Владимир Путин ”никогда не видел”. В свою очередь заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб предупредил Россию об ”очень серьезных последствиях”, если она попытается вторгнуться в Украину или установить в стране ”марионеточный режим”.