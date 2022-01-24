Корабли флота России вышли в Балтийское море в рамках масштабных учений

”Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов ”Стойкий” и ”Сообразительный” вышел из Балтийска в дальний поход”, — рассказали в пресс-службе.

Задача учений — обеспечить военно-морское присутствие и продемонстрировать Андреевский флаг в разных районах мирового океана. Во время плавания экипажи корветов проведут учения по связи, попрактикуются в противолодочной и противовоздушной обороне и выполнят боевые упражнения, сказано в сообщении.

Кроме того, экипажи палубных вертолетов морской авиации Ка-27, которые базируются на корветах, проведут в море летные смены и будут тренироваться в поиске подводных лодок условного противника, обнаружении надводных целей и поисково-спасательных действиях.

”Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон морские пехотинцы проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов”, — добавили в пресс-службе.

20 января Минобороны России объявило о военно-морских маневрах с участием 140 кораблей и более 10 тысяч военнослужащих.