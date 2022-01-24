Вернут ли экспресс-тесты для посещения ресторанов? Отвечает Департамент здоровья
Председатель Рийгикогу Юри Ратас предлагает вернуть возможность сдачи экспресс-теста для посещения мероприятий и кафе. Экспресс-тесты котировались наравне с ковид-паспортом осенью прошлого года. Но в октябре правительство их запретило. Одна из причин была в том, чтобы повысить уровень вакцинации в стране. Теперь входящая в коалицию Центристская партия активно обсуждает возвращение экспресс-тестов. Как написал Ратас в социальных сетях, это поможет облегчить ситуацию и сплотить общество.
RusDelfi спросил у Департамента здоровья, что они думают по этому поводу. "Учитывая нынешний высокий уровень заражаемости, Департамент здоровья с осторожностью относится к смягчению ограничений. Конкретные предложения, которые мы представили правительству, сможем прокомментировать в среду. К этому дню пройдут переговоры с министерствами и членами правительства", — ответили в пресс-службе Департамент здоровья.
Согласно последним данным, Эстония обновила рекорд по заражаемости в неделю. В понедельник выявили 5040 положительных тестов на коронавирус.