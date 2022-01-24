ГРАФИК | Таллиннская биржа продолжила резкое падение

В первые минуты торговли почти все акции из основного списка балтийской биржи вновь окрасились красным цветом. В зеленой зоне удалось остаться HansaMatrix и SAF Tehnika.

Больше всего в первые минуты после открытия рынка просели местные банки Coop и LHV, а также Arco Vara. Их падение достигало 7%. Большая часть других акций также снижается на более чем 1-2%.