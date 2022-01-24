В Пекине зафиксирован первый случай ковида у представителя олимпийской делегации

23 января в Китай прибыли еще 529 человек, задействованных в проведении Олимпиады. Четверо из них сдали положительные тесты на ковид, включая представителя спортивной делегации одной из стран.

Также сообщается, что еще двое зараженных были выявлены среди лиц, прибывших в Пекин ранее.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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