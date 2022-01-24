24.01.2022, 10:38
В Пекине зафиксирован первый случай ковида у представителя олимпийской делегации
Foto: Tiit Blaat
Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в преддверии Игр.
23 января в Китай прибыли еще 529 человек, задействованных в проведении Олимпиады. Четверо из них сдали положительные тесты на ковид, включая представителя спортивной делегации одной из стран.
Также сообщается, что еще двое зараженных были выявлены среди лиц, прибывших в Пекин ранее.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
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