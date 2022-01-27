Как снять квартиру в Эстонии без головной боли? Быстрое и понятное руководство от блогера RusDelfi

Перед переездом в Эстонию я, конечно, изучала примерные варианты и цены на аренду жилья в Таллинне. Но сразу могу сказать: рынок недвижимости в столице меняется очень быстро, а незнание его нюансов может привести к тому, что выгодный и интересный вариант могут увести прямо из-под носа. Так что на этот раз делюсь с вами своими лайфхаками по аренде жилья в Таллинне:

1. Где искать. Самые популярные варианты для поиска недвижимости, которым вы можете заняться ещё до переезда, чтобы понять, на что можно рассчитывать — это виртуальные площадки kv.ee и city24.ee.

2. Арендная плата. Готовьтесь к тому, что цены аренды из объявления нужно умножать на х3 перед тем, как снять жильё. Вам нужно будет заплатить за первый месяц проживания, внести депозит в размере месячной платы (разные хозяева распоряжаются им по-разному: кто-то может вычесть из депозита стоимость ремонта внезапных поломок во время вашего проживания в квартире, кто-то забирает его как арендную плату в последний месяц вашего проживания перед переездом в другую квартиру, а кто-то просто возвращает при выезде: уточните этот момент у арендодателя или пропишите в договоре во избежание недоразумений в будущем). Почему же нужно умножать на три? Смотрите в следующем пункте.