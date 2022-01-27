Как снять квартиру в Эстонии без головной боли? Быстрое и понятное руководство от блогера RusDelfi
Перед переездом в Эстонию я, конечно, изучала примерные варианты и цены на аренду жилья в Таллинне. Но сразу могу сказать: рынок недвижимости в столице меняется очень быстро, а незнание его нюансов может привести к тому, что выгодный и интересный вариант могут увести прямо из-под носа. Так что на этот раз делюсь с вами своими лайфхаками по аренде жилья в Таллинне:
1. Где искать. Самые популярные варианты для поиска недвижимости, которым вы можете заняться ещё до переезда, чтобы понять, на что можно рассчитывать — это виртуальные площадки kv.ee и city24.ee.
2. Арендная плата. Готовьтесь к тому, что цены аренды из объявления нужно умножать на х3 перед тем, как снять жильё. Вам нужно будет заплатить за первый месяц проживания, внести депозит в размере месячной платы (разные хозяева распоряжаются им по-разному: кто-то может вычесть из депозита стоимость ремонта внезапных поломок во время вашего проживания в квартире, кто-то забирает его как арендную плату в последний месяц вашего проживания перед переездом в другую квартиру, а кто-то просто возвращает при выезде: уточните этот момент у арендодателя или пропишите в договоре во избежание недоразумений в будущем). Почему же нужно умножать на три? Смотрите в следующем пункте.
3. Маклер. Так здесь называют людей, которых в России называют риэлторами. Именно за предоставление их услуг придётся платить третью цену аренды вашего жилья (если в объявлении не указано иное). Что меня удивляет в эстонских маклерах — так это, зачастую, их полная незаинтересованность в сдаче объекта. Пользоваться услугами маклера выгодно и просто арендодателю: не нужно разбираться в нюансах договора, ездить показывать объект и отвечать на звонки потенциальных съёмщиков. Ещё более выгодно, что платите за их услуги Вы. Мне с маклером, можно сказать, повезло, потому что по рассказам моих коллег и знакомых, им пришлось выслушивать рассказы об очереди на просмотры квартиры на две недели вперёд, а некоторым даже писать о себе рекомендательное письмо для хозяев квартиры. Есть варианты
аренды и без маклеров, на Фейсбук даже есть соответствующая группа, но их существенно меньше.
4. Договор. В большинстве случаев, арендодатель (или агентство недвижимости, от которого работает маклер), имеют заготовленные типовые договоры аренды. Для иностранцев экземпляры договора соглашаются предоставить на английском языке, но не в 100% случаев, поэтому, возможно, вам понадобится помощь переводчика. Рекомендую тщательно изучить все пункты договора и обратиться за уточнениями или дополнениями к арендодателю или маклеру,
если вас что-то смущает. Например, пункт о визите арендодателя в квартиру с целью контроля за состоянием недвижимости без предупреждения или порядок выезда из квартиры.
5. Коммунальные платежи. При просмотре квартиры просите показать вам самую большую квитанцию за прошлый зимний месяц, так вы примерно оцените сумму, которую вам придётся заплатить сверх арендной платы и оцените свои финансовые возможности. Есть и исключения, как, например, энергокризис этой зимой. Так что дополнительное внимание обращайте на класс
энергоэффективности дома (часто указан в объявлении): чем выше класс, тем лучше дом сохраняет тепло, где А — самый высокий, а D — самый низкий. Если не указан класс, смотрите на материал, из которого построен дом, а также способ отопления дома. Дешевле будут обходиться дома с центральным отоплением, а дороже всего — с частным газовым котлом или небольшой котельной на квартал.
6. Сезонность. Сайты объявлений буквально пустеют в конце лета: в город приезжает большое количество студентов, поэтому если планируете начать поиски нового варианта летом, делать это нужно до начала августа, пока не поднялся спрос. На этом, пожалуй, у меня все. Вменяемых вам хозяев, подходящих вариантов и удачных сделок!