КАРТА | Еще неделю в Ласнамяэ можно сдать старые елки в повторное использование
До конца января жители района Ласнамяэ могут выкинуть свои новогодние елки в специально предназначенные для этого контейнеры. Собранные елки будут вторично использованы для производства тепла.
”Cбор елок в специальные контейнеры способствует их утилизации и помогает поддерживать район в чистоте. Тысячи жителей Ласнамяэ уже воспользовались этой возможностью, но все же еще в течение недели мы ждем старые елки в специально предназначенные для этого контейнеры, которых в этом году по всему району насчитывается 14”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
Для вторичного использования елок управа района сотрудничает с предприятием Utilitas. Собранные елки будут использоваться на станциях Utilitas, где из них будут производить ”зеленое” электричество и тепло, с помощью которых будут отапливать дома горожан.
В январе в Ласнамяэ свою елку можно выбросить в следующих местах:
- Угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
- Площадка перед зданием Паэ, 48а;
- Площадка у здания Выру, 16;
- Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);
- Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;
- Площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;
- Площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;
- Площадка напротив здания Кивила, 34;
- Площадка перед зданием Махтра, 9;
- Площадка между зданиями Раадику, 4 и Раадику, 8;
- Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima;
- Площадка перед зданием Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе);
- Площадка возле здания Выйдуйооксу, 8;
- Площадка возле здания Уссимяэ, 2а.