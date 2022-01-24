Ласнамяэ
24.01.2022, 10:13

КАРТА | Еще неделю в Ласнамяэ можно сдать старые елки в повторное использование

 
ФОТО: Lasnamäe linnaosa valitsus

До конца января жители района Ласнамяэ могут выкинуть свои новогодние елки в специально предназначенные для этого контейнеры. Собранные елки будут вторично использованы для производства тепла.

”Cбор елок в специальные контейнеры способствует их утилизации и помогает поддерживать район в чистоте. Тысячи жителей Ласнамяэ уже воспользовались этой возможностью, но все же еще в течение недели мы ждем старые елки в специально предназначенные для этого контейнеры, которых в этом году по всему району насчитывается 14”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Для вторичного использования елок управа района сотрудничает с предприятием Utilitas. Собранные елки будут использоваться на станциях Utilitas, где из них будут производить ”зеленое” электричество и тепло, с помощью которых будут отапливать дома горожан.

В январе в Ласнамяэ свою елку можно выбросить в следующих местах:

  • Угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
  • Площадка перед зданием Паэ, 48а;
  • Площадка у здания Выру, 16;
  • Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);
  • Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;
  • Площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;
  • Площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;
  • Площадка напротив здания Кивила, 34;
  • Площадка перед зданием Махтра, 9;
  • Площадка между зданиями Раадику, 4 и Раадику, 8;
  • Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima;
  • Площадка перед зданием Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе);
  • Площадка возле здания Выйдуйооксу, 8;
  • Площадка возле здания Уссимяэ, 2а.
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