КАРТА | Еще неделю в Ласнамяэ можно сдать старые елки в повторное использование

”Cбор елок в специальные контейнеры способствует их утилизации и помогает поддерживать район в чистоте. Тысячи жителей Ласнамяэ уже воспользовались этой возможностью, но все же еще в течение недели мы ждем старые елки в специально предназначенные для этого контейнеры, которых в этом году по всему району насчитывается 14”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.