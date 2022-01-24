Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе?

"Когда компания ограничивает поставки в ответ на рост спроса, это наводит на определенные мысли. Такое поведение очень редко встречается на конкурентном рынке", — сказала она.

"Все это не имеет никакого отношения к рынку, — сказал на выходных неназванный представитель американского Белого дома. — Тут действуют совсем не рыночные силы. Налицо манипуляция".

Поскольку " Газпром " — подконтрольный властям монопольный экспортер российского газа — не спешит поставлять дополнительные объемы в Европу, несмотря на рекордные цены, Запад укрепился во мнении, что Россия назло ЕС решила отморозить уши — но не себе, а европейцам.

Россия традиционно обеспечивала треть потребностей Европы в природном газе, но с осени она резко сократила поставки. До середины января Запад воздерживался от прямых обвинений в адрес Кремля в газовой войне, однако после ультиматума Владимира Путина и угрозы нового нападения России на Украину , указал на него пальцем как на причину энергетического кризиса в Европе.

От того, насколько быстро будут устранены эти причины, зависит, сколько продлится этот кризис, какой урон он нанесет Европе, как изменятся правила игры на газовом рынке и что будет с "зелеными" реформами в энергетике, призванными оставить в прошлом ископаемое топливо, за счет продажи которого живет Россия.

Две из них — временные: пандемия ковида и погода. Три другие — тлеющие долгосрочные. Они уходят корнями в мировоззренческие разногласия между Россией и Европой по поводу конкуренции на энергетическом рынке, права народов (прежде всего, украинского) на самоопределение и роли углеводородов в экономике ближайшего будущего.

Почему Европа вдруг оказалась без газа и на грани замерзания? По нескольким причинам.

Мировой топливный кризис начался еще осенью, и к середине зимы лишь обострился: вслед за дефицитным газом теперь дорожает еще и нефть. Особенно остро нехватка энергоресурсов ощущается в Европе , где счета за свет и газ для населения и бизнеса выросли в разы.

А чуть раньше глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль напрямую назвал манипулятором Россию и предположил связь между сокращением поставок газа в Европу и угрозами Кремля в адрес Украины.

"Мы считаем, что напряжение на европейском газовом рынке вызвано действиями России, — сказал он. — Низкие объемы прокачки в Европу совпадают по времени с усилением геополитической напряженности вокруг Украины".

В последние три месяца прошлого года Газпром сократил экспорт газа в Европу на 25%, несмотря на рекордные цены. Более того, он не закачивал газ в свои европейские хранилища, чем вызвал дефицит запасов в Европе и подстегнул цены.

Все это выдает руку Москвы в европейском газовом кризисе, полагает глава IEA, созданного богатыми странами-потребителями нефти и газа после крупнейшего нефтяного кризиса 1973-74 годов, который был вызван отказом арабских стран продавать нефть на Запад в отместку за поддержку Израиля в Войне Судного дня 1973 года.

Слова Фатиха Бироля имеют внушительный вес, потому что он — главный часовой энергетической безопасности Запада.

Именно для таких случаев и было создано IEA — предупреждать развитые страны о надвигающихся кризисах и советовать им, как совместно предотвращать дефицит и скачок цен на энергоресурсы. Или быстро устранять последствия, если кризис все же разразился. Почти за полвека до этого дошло лишь трижды, причем дважды из-за войн (в Персидском заливе в 1991 и в Ливии в 2011) и один раз из-за стихии — после урагана "Катрина" в 2005-м.

Россия: в кризисе виновата Европа



Россия ответила, что она тут ни при чем, и политика тоже ни при чем. Во всем виноват Евросоюз и его попытки реформировать энергетику ради ужесточения конкуренции между поставщиками газа и борьбы с изменением климата.