Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе?(17)
Европейский энергетический кризис перерос из экономической проблемы в политическую. Запад открыто обвиняет Россию в газовой войне, а Кремль все отрицает и ставит ультиматумы: требует разделить Европу на сферы влияния и переписать правила игры на газовом рынке. Европейские страны готовят полувоенный план спасения населения и промышленности, а США с удовольствием замещают российский газ американским по заоблачным ценам, пишет Русская служба Би-би-си.
Мировой топливный кризис начался еще осенью, и к середине зимы лишь обострился: вслед за дефицитным газом теперь дорожает еще и нефть. Особенно остро нехватка энергоресурсов ощущается в Европе, где счета за свет и газ для населения и бизнеса выросли в разы.
Почему Европа вдруг оказалась без газа и на грани замерзания? По нескольким причинам.
Две из них — временные: пандемия ковида и погода. Три другие — тлеющие долгосрочные. Они уходят корнями в мировоззренческие разногласия между Россией и Европой по поводу конкуренции на энергетическом рынке, права народов (прежде всего, украинского) на самоопределение и роли углеводородов в экономике ближайшего будущего.
От того, насколько быстро будут устранены эти причины, зависит, сколько продлится этот кризис, какой урон он нанесет Европе, как изменятся правила игры на газовом рынке и что будет с "зелеными" реформами в энергетике, призванными оставить в прошлом ископаемое топливо, за счет продажи которого живет Россия.
Запад: в кризисе виновата Россия
Россия традиционно обеспечивала треть потребностей Европы в природном газе, но с осени она резко сократила поставки. До середины января Запад воздерживался от прямых обвинений в адрес Кремля в газовой войне, однако после ультиматума Владимира Путина и угрозы нового нападения России на Украину, указал на него пальцем как на причину энергетического кризиса в Европе.
Поскольку "Газпром" — подконтрольный властям монопольный экспортер российского газа — не спешит поставлять дополнительные объемы в Европу, несмотря на рекордные цены, Запад укрепился во мнении, что Россия назло ЕС решила отморозить уши — но не себе, а европейцам.
"Все это не имеет никакого отношения к рынку, — сказал на выходных неназванный представитель американского Белого дома. — Тут действуют совсем не рыночные силы. Налицо манипуляция".
Аналогичные подозрения терзают Маргрет Вестагер. Она курирует антимонопольную политику Еврокомиссии.
"Когда компания ограничивает поставки в ответ на рост спроса, это наводит на определенные мысли. Такое поведение очень редко встречается на конкурентном рынке", — сказала она.
А чуть раньше глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль напрямую назвал манипулятором Россию и предположил связь между сокращением поставок газа в Европу и угрозами Кремля в адрес Украины.
"Мы считаем, что напряжение на европейском газовом рынке вызвано действиями России, — сказал он. — Низкие объемы прокачки в Европу совпадают по времени с усилением геополитической напряженности вокруг Украины".
В последние три месяца прошлого года Газпром сократил экспорт газа в Европу на 25%, несмотря на рекордные цены. Более того, он не закачивал газ в свои европейские хранилища, чем вызвал дефицит запасов в Европе и подстегнул цены.
Все это выдает руку Москвы в европейском газовом кризисе, полагает глава IEA, созданного богатыми странами-потребителями нефти и газа после крупнейшего нефтяного кризиса 1973-74 годов, который был вызван отказом арабских стран продавать нефть на Запад в отместку за поддержку Израиля в Войне Судного дня 1973 года.
Слова Фатиха Бироля имеют внушительный вес, потому что он — главный часовой энергетической безопасности Запада.
Именно для таких случаев и было создано IEA — предупреждать развитые страны о надвигающихся кризисах и советовать им, как совместно предотвращать дефицит и скачок цен на энергоресурсы. Или быстро устранять последствия, если кризис все же разразился. Почти за полвека до этого дошло лишь трижды, причем дважды из-за войн (в Персидском заливе в 1991 и в Ливии в 2011) и один раз из-за стихии — после урагана "Катрина" в 2005-м.
Россия: в кризисе виновата Европа
Россия ответила, что она тут ни при чем, и политика тоже ни при чем. Во всем виноват Евросоюз и его попытки реформировать энергетику ради ужесточения конкуренции между поставщиками газа и борьбы с изменением климата.
"Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как IEA, которое пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей, — сказал российский вице-премьер Александр Новак. — Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания "Газпром"".
Газпром предпочитает экспортировать газ по долгосрочным контрактам, где формула цены и объемы оговорены на годы вперед. Такие контракты позволяют ему брать кредиты на разработку новых месторождений и строительство новых трубопроводов.
Но Европа стремится к рыночному ценообразованию и требует переходить к торговле на открытом (спотовом) рынке, где никаких гарантий цены и объемов нет. Такое ценообразование позволит ей точно определить рыночную стоимость товара на основе общего баланса спроса и предложения, как это происходит с нефтью, без искажения картины со стороны двусторонних долгосрочных контрактов, как сейчас с газом.
С 2050 года ЕС хочет перевести все на биржу, но Россия резко против. Ее позицию не раз высказывал президент Владимир Путин, и она остается неизменной, подтвердил на днях вице-премьер Александр Новак.
"Налицо недальновидная политика Евросоюза… перейти от долгосрочных контрактов на спотовые, — сказал он. — Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика".
Россия недовольна еще и тем, что Германия не спешит с разрешением на ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря в обход Украины. Как только газопровод сертифицируют, через день поставки в Европу резко увеличатся, говорил еще в октябре президент Путин.
Как пережить зиму
Поскольку Запад признал газовый кризис в Европе политическим, а не рыночным, теперь он может позволить себе бороться с ним не рыночными, а чрезвычайными мерами.
Власти пообещали субсидии населению и промышленности, чтобы не допустить недовольства, избежать торможения экономики и сдержать инфляцию. Италия выделила на эти цели 4 млрд евро, Швеция — полмиллиарда на компенсации почти двум миллионам семей.
Германия — промышленный мотор Европы и конечный пункт спорного газопровода "Северный поток" — пообещала дотации предприятиям и не исключила отказа от второй ветки газопровода, если того потребует защита европейских ценностей в конфликте с Россией из-за Украины.
"У нас нет выбора, даже если за это придется заплатить высокую экономическую цену, — сказала глава немецкого МИДа Анналена Бербок во время недавнего визита в Москву. — Германия подтвердила свою позицию: если поставки энергоресурсов используются в качестве оружия, это будет иметь последствия для газопровода".
Пока что Европа уверена в том, что не замерзет до весны, даже если Россия так и не увеличит поставки газа. Вопрос только в цене.
Дороговизна уже привлекает продавцов сжиженного газа, прежде всего из США. В новогодние праздники, когда запасы в европейских хранилищах истощились до исторических минимумов, а цены подскочили к историческим максимумам, к европейским берегам направилась армада газовозов.
Традиционно основным рынком для американского и ближневосточного сжиженного газа была Азия, но нынешние европейские цены настолько привлекательны, что отправленные было в Азию газовозы из Мексиканского залива разворачивались на полпути посреди Тихого океана, чтобы вернуться через Панамский канал в Атлантику и отправиться в Уэльс.
Не последнюю роль сыграл и достаточный запас газа в китайских хранилищах, благодаря чему Китай собрался экспортировать 45 газовозов до осени. Они не заменят Европе российский газ, но все равно ей на руку, поскольку избыток в Китае смягчит конкуренцию и цены на пока очень молодом и узком мировом рынке сжиженного газа.
Тем более что еще один активный потребитель — Бразилия — тоже выбыла из игры, поскольку сумела увеличить выработку на гидроэлектростанциях благодаря невероятно благоприятному сезону дождей и сократила закупки газа.
У Европы в запасе есть и чрезвычайные меры, вроде расконсервации угольных и атомных станций и наращивания собственной добычи.
Но это все временные и дорогие решения. Новый отопительный сезон не за горами, и упомянутые причины европейского энергетического кризиса не рассосутся к следующей осени.
Первые месяцы кризиса не заставили Европу отказаться от политики, из-за которой Путин называл Еврокомиссию "умниками". Она по-прежнему рассчитывает снизить зависимость от долгосрочных контрактов на закупку российского газа и со временем минимизировать сжигание ископаемых углеводородов.
Текущей зимой Россия подвергла эту стратегию серьезному испытанию холодом. Противостояние рискует затянуться не на один год и чревато серьезными издержками для Европы. Но все может закончиться еще быстрее — если отношения России с Западом перейдут в открытую конфронтацию и обернутся перебоями с поставками российского газа еще и по долгосрочным контрактам.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.