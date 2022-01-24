Эстония вновь обновила антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю

С 17 по 23 января в Эстонии были выявлены 24 344 новых случая заражения — на 57,8% больше, чем неделей ранее, когда заболели почти 15 500 человек, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Речь идет о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован как раз неделю назад.

В целом распространение коронавируса в Эстонии растет шестую неделю подряд. Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных остается относительно стабильным.

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