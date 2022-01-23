"Мягкая сила" или жестокое обращение? В сеть попало видео, на котором литовские пограничники тащат по земле женщину из лагеря мигрантов

"Должностные лица жестоко обращаются с женщинами в лагере в Медининкай, заставляя их идти к консулу", — сказал Delfi мигрант и поделился видео, которое уже распространяется в социальных сетях. Запись длиной в десятки секунд фиксирует, как несколько пограничников силой тащат иностранку. По словам мигрантов, прибывшие в Литву консулы из Конго решают вопрос о принудительном возвращении мигрантов, поэтому некоторые иностранцы не хотят с ним встречаться. Тем не менее, у мигрантов и пограничников несколько разные версии произошедшего.

По словам последних, это бытовая ситуация, в которой должностным лицам пришлось применить "мягкую силу". Гедрюс Мишутис, представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), сообщил, что инцидент произошел в женском секторе, где проживают около 20 граждан Камеруна и 60 иностранцев из Конго. "В Литву прибыли дипломаты из Конго, которые общаются с соотечественниками по вопросу возвращения", - сказал Г. Мишутис. Представитель СОГГЛ сообщил, что женщина, которая должна была идти к консулу, ее окликнул гражданин Конго, она решила дальше не идти.

"Камерунцы ведут себя агрессивно, призывают не встречаться с властями, не подчиняются, пытаются установить свой порядок. А гражданин Конго призывал камерунцев не встречаться с дипломатами, - вот она садится и никуда не идет, — сказал он. - Затем с мягкой силой ее сажают в микроавтобус и везут в другое здание, где она должна была встречаться с консулами. Она вернулась живой и здоровой".

По словам Г. Мишутиса, это бытовая ситуация, которую не следует усугублять. На вопрос, обязан ли иностранец идти к консулу, Г. Мишутис ответил нет, но подчеркнул, что это не является целью. "Эта ситуация расценивается как избавление мигрантки от давления других иностранцев и ее перевод в безопасную среду.