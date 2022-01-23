Полиция подозревает двух девушек в покушении на убийство в Финляндии. Они пытались скрыться с места преступления на автобусе

В субботу вечером полиция прибыла в квартиру в районе Хаапаниеми города Куопио, где обнаружила девочку, которая получила ножевое ранение.

В квартире находилось несколько человек, но подозреваемые успели покинуть место происшествия на автобусе, говорится в пресс-релизе Департамента полиции Восточной Финляндии. Молодые люди, которые ехали в том же автобусе, отобрали у девушек нож. Подозреваемые были задержаны полицией при выходе из автобуса.