За рубежом
23.01.2022, 20:24

Полиция подозревает двух девушек в покушении на убийство в Финляндии. Они пытались скрыться с места преступления на автобусе

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Noaga mängimas
Foto: Andres Putting

Полиция подозревает двух молодых девушек в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах в Куопио. Об этом сообщает Yle.fi.

В субботу вечером полиция прибыла в квартиру в районе Хаапаниеми города Куопио, где обнаружила девочку, которая получила ножевое ранение.

В квартире находилось несколько человек, но подозреваемые успели покинуть место происшествия на автобусе, говорится в пресс-релизе Департамента полиции Восточной Финляндии. Молодые люди, которые ехали в том же автобусе, отобрали у девушек нож. Подозреваемые были задержаны полицией при выходе из автобуса.

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