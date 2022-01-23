Карилайд: Необходимо как можно скорее вернуться к экспресс-тестированию

”Центристская партия заявляла и раньше, что при первой возможности необходимо начать снова учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Изоляция людей не должна становиться еще одной дополнительной проблемой для экономики”, — подчеркивает председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.