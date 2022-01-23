23.01.2022, 18:53
Карилайд: Необходимо как можно скорее вернуться к экспресс-тестированию
Foto: Tiit Blaat
В понедельник, 24 января, в 16 часов парламентская фракция центристов проведет открытое обсуждение вопроса ”Почему необходимо как можно скорее вернуть экспресс-тесты?”. В обсуждении примет участие бывший председатель правительственного научно-консультативного совета Ирья Лутсар. Прямая трансляция с мероприятия будет вестись на странице Keskerakond в Facebook.
”Центристская партия заявляла и раньше, что при первой возможности необходимо начать снова учитывать результаты экспресс-тестов для допуска на мероприятия и в некоторые общественные места. Изоляция людей не должна становиться еще одной дополнительной проблемой для экономики”, — подчеркивает председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.