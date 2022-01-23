Министр иностранных дел Австрии: газ из России не должен подвергаться санкциям

В случае ”вторжения” России на Украину против Москвы будут введены масштабные санкции, однако газовой сферы и газопровода ”Северный поток-2” они не коснутся, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, его цитирует Kurier.

”Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <…> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество”, — пояснил он.

При этом Шалленбрег отметил, что ряд требований России по безопасности неприемлемы. Такими он счел требования не принимать Украину в НАТО и вывести военных альянса с территорий уже вступивших в НАТО государств.

Глава австрийского МИДа также предупредил, что в случае военной агрессии против Украины президенту России Владимиру Путину ”придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями”, пишет Kurier.

”В случае эскалации будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ”, — пояснил Шалленберг.

Министр отметил, что ”никто не знает, что у Путина в голове”.