Новости Эстонии
23.01.2022, 16:55

ФОТО | В Пярну впервые открылось кафе на морском льду

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Ирис Кюбарсепп iris.kubarsepp@ekspressmeedia.ee
Kalatakso avas esmakordselt Pärnu ajaloos merejääl pop-up kohviku. Kohvikusse saab jalutades või kalataksoga mööda märgistatud teed mööda jääd. Kohvik asub 2,5 km kaldast.
Foto: Eiliki Pukk

Впервые в истории в Пярну открылось поп-ап кафе на морском льду.

Кафе было установлено в 2,5 км от берега. "Зимней погоды не ожидалось, но это никого не омрачило", — сказал организатор мероприятия.

В качестве развлечения можно было попробовать просверлить лунку во льду, взять напрокат рыболовные снасти, а также просто насладиться новым опытом, попробовав горячие напитки, суп и пироги, находясь на льду.

По словам организатора, лед в районе ледового кафе был толщиной 25 см и без трещин.

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