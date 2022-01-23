ФОТО | В Пярну впервые открылось кафе на морском льду

Кафе было установлено в 2,5 км от берега. "Зимней погоды не ожидалось, но это никого не омрачило", — сказал организатор мероприятия.

В качестве развлечения можно было попробовать просверлить лунку во льду, взять напрокат рыболовные снасти, а также просто насладиться новым опытом, попробовав горячие напитки, суп и пироги, находясь на льду.

По словам организатора, лед в районе ледового кафе был толщиной 25 см и без трещин.