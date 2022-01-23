23.01.2022, 11:27
Департамент здоровья: 3670 зараженных, в больницах 311 пациентов с коронавирусом(1)
Foto: Anni Õnneleid
Департамент здоровья сообщает, что за сутки выявили 3670 зараженных коронавирусом.
По состоянию на утро 23 января в больнице находится 311 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 218 нуждаются в лечении из-за осложнений, связанных с COVID-19. Среди них 169, или 77,5%, не были вакцинированы и 49, или 22,5%, прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 32 новых истории болезни. Скончались два человека, зараженных коронавирусом, оба были непривиты: 61-летний мужчина и 89-летняя женщина.
За последние сутки было проанализировано 9 117 результатов тестов, из которых 3 670 оказались положительными.
За сутки было введено 2129 доз вакцины. На сегодняшнее утро 363 612 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 62,1%.