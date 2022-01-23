Хороший, плохой, злой. Как Кая Каллас показала себя в кризис

Я помню эти светящиеся глаза. Их не могли скрыть широченные поля бордовой шляпы. Падающие снежинки и сверкающие фотовспышки только добавляли им блеска. Только что Кая Каллас вышла из Президентского дворца в Кадриорге, где получила от Керсти Кальюлайд поручение сформировать новое правительство. Юри Ратас подал в отставку. Это было всего год назад. Так недавно и так давно. Увы, несколько недель спустя глаза Каи Каллас потускнели, и под ними все чаще стали появляться темные круги, которые не скрывал ни один тональный крем.