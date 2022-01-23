Выбоины на дорогах: что делать, если повредилась машина, и с кого взыскивать затраты на ремонт?

С таянием снега на первый план вновь вышел ежегодный бич автовладельцев — выбоины на дороге, при проезде через которые довольно часто страдают шина или обод, а также могут быть повреждены детали моста. Если повреждение транспортного средства вызвано неожиданным ударом, ущерб может быть востребован с владельца дороги. Юрист адвокатского бюро Pallo&Partnerid Лийна Лухт напоминает, как нужно действовать в случаях езды по дорогам, имеющим выбоины и с кого требовать ущерб за ремонт автомобиля.

После проезда через выбоину автомобиль следует как можно скорее остановить и обнаружить возникшие повреждения. Если при внешнем осмотре не обнаружено никаких повреждений автомобиля, движение можно продолжить, но необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасность дальнейшего использования автомобиля. Если вы сомневаетесь в состоянии автомобиля, вам следует обратиться в ремонтную мастерскую для оценки возможных повреждений. Однако, если транспортное средство явно повреждено, желательно вызвать полицию, которая запишет происходящее или даст инструкции по телефону.

По словам юриста адвокатского бюро Pallo&Partnerid Лийны Лухт крайне важно зафиксировать место события в случае, если полиция на место не выезжает. ”Часто владельцы дорог устанавливают разметку на участках дорог с выбоинами, но их установка не обязательно освобождает владельца дороги от ответственности. Например, знака ”Неровная дорога” может быть недостаточно, если владелец дороги должен был ограничить скорость движения для обеспечения безопасности. Здесь важно подчеркнуть, что владелец дороги не обязан возмещать ущерб, если удар был вызван нарушением водителем правил дорожного движения, например, превышением разрешенной скорости езды. И не стоит забывать, что предварительным условием для возмещения ущерба является правильная фиксация места происшествия — сделает ли это прибывшая на место полиция или водитель самостоятельно, в любом случае это должно быть сделано корректно”, — уточнила Лухт.