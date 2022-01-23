Выбоины на дорогах: что делать, если повредилась машина, и с кого взыскивать затраты на ремонт?
С таянием снега на первый план вновь вышел ежегодный бич автовладельцев — выбоины на дороге, при проезде через которые довольно часто страдают шина или обод, а также могут быть повреждены детали моста. Если повреждение транспортного средства вызвано неожиданным ударом, ущерб может быть востребован с владельца дороги. Юрист адвокатского бюро Pallo&Partnerid Лийна Лухт напоминает, как нужно действовать в случаях езды по дорогам, имеющим выбоины и с кого требовать ущерб за ремонт автомобиля.
С таянием снега на первый план вновь вышел ежегодный бич автовладельцев — выбоины на дороге, при проезде через которые довольно часто страдают шина или обод, а также могут быть повреждены детали моста. Если повреждение транспортного средства вызвано неожиданным ударом, ущерб может быть востребован с владельца дороги. Юрист адвокатского бюро Pallo&Partnerid Лийна Лухт напоминает, как нужно действовать в случаях езды по дорогам, имеющим выбоины и с кого требовать ущерб за ремонт автомобиля.
После проезда через выбоину автомобиль следует как можно скорее остановить и обнаружить возникшие повреждения. Если при внешнем осмотре не обнаружено никаких повреждений автомобиля, движение можно продолжить, но необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасность дальнейшего использования автомобиля. Если вы сомневаетесь в состоянии автомобиля, вам следует обратиться в ремонтную мастерскую для оценки возможных повреждений. Однако, если транспортное средство явно повреждено, желательно вызвать полицию, которая запишет происходящее или даст инструкции по телефону.
По словам юриста адвокатского бюро Pallo&Partnerid Лийны Лухт крайне важно зафиксировать место события в случае, если полиция на место не выезжает. ”Часто владельцы дорог устанавливают разметку на участках дорог с выбоинами, но их установка не обязательно освобождает владельца дороги от ответственности. Например, знака ”Неровная дорога” может быть недостаточно, если владелец дороги должен был ограничить скорость движения для обеспечения безопасности. Здесь важно подчеркнуть, что владелец дороги не обязан возмещать ущерб, если удар был вызван нарушением водителем правил дорожного движения, например, превышением разрешенной скорости езды. И не стоит забывать, что предварительным условием для возмещения ущерба является правильная фиксация места происшествия — сделает ли это прибывшая на место полиция или водитель самостоятельно, в любом случае это должно быть сделано корректно”, — уточнила Лухт.
При самостоятельной фиксации ситуации, безусловно, важно зафиксировать место происшествия и повреждения автомобиля на фото или видео, а впоследствии можно будет определить и место, и размер выбоины. Если измерительного инструмента под рукой нет, стоит сфотографировать выбоину, поместив рядом с ней подручный предмет (напр., спичечный коробок, шариковая ручка, бутылка с водой, кошелек), размер которого можно принять для сравнения с размером выбоины. Чтобы зафиксировать глубину ямы, вы можете аналогичным образом поместить подходящий предмет в выбоину на время съемки. Если свидетелем аварии стал о третье лицо, рекомендуется попросить его контактные данные, чтобы при необходимости они могли дать показания в качестве свидетелей.
Лухт добавила, что для возмещения ущерба от выбоины необходимо обращаться к страховщику при наличии каско и к владельцу дороги при его отсутствии. ”Если есть комплексная страховка, однозначно разумно сообщить страховщику прямо с места происшествия, чтобы потом не возникало недоразумений, например, по поводу фиксации места происшествия. При этом ущерб владельца транспортного средства ограничивается долей в виде собственной ответственности, которую можно взыскать с владельца дороги. Однако, если транспортное средство не застраховано каско, требование о возмещении ущерба вместе со справками, подтверждающими размер ущерба, и расчеты по ремонту должны быть представлены владельцу дороги, которым обычно является единица местного самоуправления (в Таллинне — Департамент коммунального хозяйства) и на котором как на владельце лежит обязанность обеспечивать соответствие дороги условиям безопасного движения. На государственной дороге функции собственника выполняет Департамент шоссейных дорог. Однако если собственник дороги отказывается возмещать ущерб, возмещение ущерба необходимо требовать через суд, обратившись в уездный суд по месту нахождения собственника дороги”, — сообщила Лухт.