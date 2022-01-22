Посол Эстонии в Украине: мы не планируем вывозить людей из посольства в Киеве

По словам Кууска, в столице Украины спокойно, нет никакой паники из-за возможной атаки со стороны России. "Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", — сказал посол.

Он добавил, что все-таки политическая повестка влияет на людей, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не нужно позволять себя запугивать. "Это и есть цель Москвы", — сказал Кууск. Он заверил, что Украина готова себя защищать.

"Если у тебя возле границы больше, чем 100 000 солдат, то ты должен быть готов к активным военным действиям, именно к активным, потому что война идет уже восемь лет", — отметил посол Эстонии в Украине.

В Украине ценят помощь Эстонии. Власти страны говорили об этом послу лично. "Мы были одни из первых, кто помогли. У нас нет огромных масштабов, но мы не оставили просящих о помощи в одиночестве, это самое важное", — добавил он.

По данным зарубежных СМИ, США начали эвакуировать работников посольства в Украине. ”У американцев в этом посольстве более 1000 сотрудников, и в какой-то момент они были более осторожны, чем другие”, — сказал Кууск. ”Мне очень нравится импровизировать, но я не думаю, что это нужно делать с самого начала. /…/ С другой стороны, все посольства должны следить за тем, чтобы их планы на любую ситуацию были рассчитаны по времени, и мы будем делать то же самое. Мы находимся в очень тесном контакте с различными посольствами, особенно с посольствами стран ЕС и НАТО”.

"Посольство Эстонии работает в обычном режиме, работы много", — резюмировал посол.