В Казахстане после беспорядков возбудили 1 822 уголовных дела, погибли 227 человек

"По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

По словам министра, в республике продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

Как сообщалось, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, из них 19 — сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

Из свыше 3,3 тыс. арестованных в административном порядке в ходе январских событий в Казахстане более тысячи человек были освобождены, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

В субботу генпрокурор страны Гизат Нурдаулетов сделал доклад главе государства.

По словам Нурдаулетова, всем арестованным обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются.