ВИДЕО | Нарвское русскоязычное отделение EKRE: "Порой высказывания Каи Каллас — это абсолютный абсурд. Это не политика, это детский сад”

Член нарвской фракции EKRE Дмитрий Гусев говорит, что в январе получил счет за электроэнергию в три раза больше, чем в декабре.

”Поэтому, естественно, мы здесь. Мы поддерживаем народ Эстонии, чтобы в дальнейшем не получать такие счета”, — говорит Гусев, который заявляет, что правительство Каллас должно уйти в отставку.

”Необходимо освободить место для более опытных и умных политиков”, — добавляет нарвский консерватор, поясняя, что "более умные" — это в частности отец и сын Хельме.

На вопрос согласны ли сами идти в правительство, Гусев отвечает: ”Я думаю, что нам надо еще поднабраться опыта”.

”Но любую поддержку, конечно, мы с удовольствием окажем”, — подключается к разговору член правления нарвского отделения EKRE Александр Андреев.

”Сейчас какой-то театр абсурда происходит в стране. Я довольно-таки молод, мне ещё нет 30, но это очень странные вещи, которые я здесь вижу, — рассуждает Андреев. — Национальные интересы запихиваются куда-то под полку, говорится откровенная глупость по всем информационным каналам. На это интереснее смотреть, чем на стендап на каком-нибудь канале. Порой высказывания Каи Каллас — это абсолютный абсурд. Это не политика, это детский сад”.