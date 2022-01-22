Женщина из Эстонии смогла сбросить больше 50 килограммов

Лишний вес у Натальи был с самого детства. Сейчас женщине 48 лет, и она весит меньше, чем весила в школьные годы. Она активна, жизнерадостна и полна энергии.

”До 25 лет у меня всегда был лишний вес. В детстве меня дразнили из-за этого, я комплексовала, но была активна. Не могла бегать, но играла в народный мяч, бадминтон и подобные виды спорта”, — рассказывает Наталья.

Сбросить вес в детстве Наталья не стремилась. Родители и другие родственники уговаривали девушку попробовать различные диеты, но Наталья сопротивлялась, как обычно подростки сопротивляются различным ограничениям.

”До 20 с лишним лет мне не казалось, что я могу сбросить вес, и я ничего для это не делала. Предпринимать попытки похудеть я начала, когда в Эстонии появились ”Весонаблюдатели” (программа для похудения). Я ходила туда один год, похудела на 35 килограммов. Нам давали брошюры, где все продукты были разделены на пункты. Съедать можно было определенное количество пунктов в день. Это не была диета, а образ питания. Можно было есть все, но считать по пунктам”, — объясняет женщина.

Привычка подсчитывать съеденное осталась у Натальи и сейчас. Женщина не ограничивает себя в ассортименте продуктов, но съеденное утром лишнее компенсирует, например, меньшими порциями вечером, а также добавляет физическую активность.

С помощью ”Весонаблюдателей” к 25 годам Наталья похудела до 69 килограммов, что было вполне оптимальным для нее весом.

Стресс — килограммы — стресс

В таком весе женщина продержалась довольно долго. В 30 лет Наталья забеременела и набрала не так уж много, всего восемь килограммов. Однако после 32 лет вес снова стал возвращаться.