Женщина из Эстонии смогла сбросить больше 50 килограммов
Проблема лишнего веса беспокоит многих. Кто-то ведет борьбу с лишними килограммами на протяжении долгих лет, а кто-то и всю жизнь. Порой не удается избавиться даже от пары ненавистных килограммов. А люди с чересчур большим весом часто и вовсе впадают в уныние от мысли, что никогда не смогут побороть свой излишек. Но наша героиня Наталья своим примером доказывает, что снизить можно даже очень большой вес, причем без каких-то хитрых способов или радикальных мер, пишет "МК-Эстония".
Лишний вес у Натальи был с самого детства. Сейчас женщине 48 лет, и она весит меньше, чем весила в школьные годы. Она активна, жизнерадостна и полна энергии.
”До 25 лет у меня всегда был лишний вес. В детстве меня дразнили из-за этого, я комплексовала, но была активна. Не могла бегать, но играла в народный мяч, бадминтон и подобные виды спорта”, — рассказывает Наталья.
Сбросить вес в детстве Наталья не стремилась. Родители и другие родственники уговаривали девушку попробовать различные диеты, но Наталья сопротивлялась, как обычно подростки сопротивляются различным ограничениям.
”До 20 с лишним лет мне не казалось, что я могу сбросить вес, и я ничего для это не делала. Предпринимать попытки похудеть я начала, когда в Эстонии появились ”Весонаблюдатели” (программа для похудения). Я ходила туда один год, похудела на 35 килограммов. Нам давали брошюры, где все продукты были разделены на пункты. Съедать можно было определенное количество пунктов в день. Это не была диета, а образ питания. Можно было есть все, но считать по пунктам”, — объясняет женщина.
Привычка подсчитывать съеденное осталась у Натальи и сейчас. Женщина не ограничивает себя в ассортименте продуктов, но съеденное утром лишнее компенсирует, например, меньшими порциями вечером, а также добавляет физическую активность.
С помощью ”Весонаблюдателей” к 25 годам Наталья похудела до 69 килограммов, что было вполне оптимальным для нее весом.
Стресс — килограммы — стресс
В таком весе женщина продержалась довольно долго. В 30 лет Наталья забеременела и набрала не так уж много, всего восемь килограммов. Однако после 32 лет вес снова стал возвращаться.
”Я отсидела год в декрете. Скажем так, что у меня началась послеродовая депрессия, которую я начала заедать, — продолжает Наталья. — Мы делали ремонт, переезжали, мало были вместе с семьей. Я все это время заедала какие-то свои печали. В итоге, когда ребенку было три года, я весила уже почти 115 килограммов. Тогда же мы с мужем развелись. Можно сказать, что мой вес стал главной причиной расставания”.
Из-за стресса на почве развода Наталья набрала еще 10 килограммов. Еще около двух лет женщина не могла оправиться и взять себя в руки.
”Я жалела и винила себя, и заедала все это, — рассказывает Наталья. — Но потом все поменялось”.
Перемены к лучшему
До декрета женщина трудилась детским массажистом. Но ее рабочее место сократили. После декрета она вышла работать инструктором лечебной физкультуры в бассейне. Лишний вес ей при этом не мешал.
”Новая работа сначала тоже была стрессом, но уже через год я опять стала следить за своим питанием, исключила сладкое, начала больше двигаться, стала заниматься танцами. Два раза в неделю у меня были танцы, плюс работа инструктором. Я активно бегала вокруг бассейна на тренировках, хоть и пухленькая, но ничего. Никто на меня косо не смотрел, потому что я не сидела на скамеечке и не охала, не задыхалась”, — продолжает женщина.
Постепенно за полтора года женщина похудела до 72 килограммов. В бассейне Наталья работала семь лет, и ее клиенты с восторгом смотрели на ее преображение.
Единственная проблема, которая возникла у Натальи из-за лишнего веса, — гипертония. Также у женщины были проблемы со щитовидкой. И хотя врач говорил, что из-за назначенного лечения щитовидной железы женщина начнет худеть, этого не случилось.
Снова стресс и заедание
Следующий этап проблем начался, когда изменилась система здравоохранения. На смену медсестрам по лечебной физкультуре, кем работала и Наталья, пришли физиотерапевты. Руководство Натальи начало нанимать физиотерапевтов с соответствующим образованием. Наталье пришлось уволиться и пойти в семейную медицину.
”Я стала семейной сестрой. До этого я никогда не работала с врачом, не сидела на телефоне, не отвечала людям, как лечить насморк, кашель и боль в горле. Никогда не брала кровь, не выписывала больничных. Единственное, в чем я разбиралась, это в рецептах, так как параллельная работа у меня была связана с лекарствами. Но работа семейной сестрой была для меня огромным стрессом. И за год я вновь набрала 25 килограммов. Перестала ходить на танцы, перестала двигаться, как раньше. По шесть часов я сидела за компьютером и на телефоне и заедала свой стресс”, — вспоминает Наталья.
Женщина снова не могла взять себя в руки, хотя все знала о том, как ей надо похудеть и что для этого делать.
”Мне было морально тяжело. Я была одна с ребенком, с двумя работами, одна из которых мне чужда. Я привыкала больше трех лет к этой работе. И только сейчас, спустя шесть лет, я могу сказать, что чувствую себя на своем месте”, — объясняет женщина причины своих невзгод с весом.
Время действовать
Когда, наконец, женщина успокоилась и была готова заняться своей фигурой, началась пандемия.
”Стали все закрывать. Закрыли студию, где я танцевала. Кстати, пришла я туда, когда весила 125 килограммов. Но это не мешало мне танцевать, — вспоминает Наталья. — Когда в феврале этого года в очередной раз все закрыли, я сидела дома и понимала, что если сейчас ничего не сделаю, то через месяц буду уже 140 килограммов весить”.
Начиная с 28 февраля вместе с двумя подругами женщина начала заниматься ходьбой.
”Мы проходили от 3 до 7 километров в любую погоду каждый вечер. По Пирита, по Штромке, по лесам, в снег, в дождь ходили целой компанией. Поддержка здесь очень важна. Мы поменяли привычки питания, исключили мучное, все сладкое. Я пересмотрела, перечитала много разных рекомендаций по правильному питанию. Углеводы ела только до обеда. По вечерам ела белки, т.е. мясо и овощи. Утром — углеводы, белки, жиры. Я не исключала из рациона хлеб, сливочное масло. Все это в меру, но было. Но поменялось качество и размер порций. Было много зелени, овощей, мяса. Из углеводов были темные сорта макарон, темные сорта хлеба. За четыре часа до сна я старалась ничего не есть. Фрукты тоже были ограничены, т.к. это сахар”, — описывает Наталья свой рацион.
Кроме этого, женщина старалась ежедневно делать больше 10 000 шагов и соблюдать нужное количество минут активности. Для этого Наталья использовала самую простую программу в телефоне для наблюдения за здоровьем. После снятия ограничений два раза в неделю Наталья играла в бадминтон, два раза ходила на латиноамериканские танцы. В остальное время были пешие прогулки.
”А если у меня не хватало минут активности в течение дня, я крутила хула-хуп вечером перед телевизором”, — добавляет Наталья.
В итоге ей удалось сбросить вес до 74 килограмм к ноябрю этого года.
”Такой же вес у меня держится и сейчас. Я могу позволить себе чуть больше в еде. Но если я съедаю, например, лишнюю конфету, я увеличиваю минуты активности”, — говорит Наталья.
Женщина не ходит в спортзалы заниматься на тренажерах, не любит бегать, но ее физической активности и правильно построенного образа питания оказалось достаточно, чтобы сбросить большой лишний вес.
”У меня очень сильно поменялось отношение к самой себе еще до того, как я начала худеть. Я заметила, что лишний вес мне не мешает жить, танцевать. Окружающие любили меня и такой, какая я была. Вес не мешал мне работать или быть в отношениях с мужчинами. Было немного физически некомфортно в том плане, что было сложно купить одежду в наших магазинах. Но с возрастом я научилась жить такой, какая была. Когда я была моложе, то считала себя убогой и никому ненужной. А потом я перестала себя стесняться, хоть и было физически тяжело. Но я много путешествовала, и ремень в самолете на мне еще застегивался”, — говорит Наталья.
Теперь же Наталье и физически стало намного легче. Видеть отражение в зеркале стало намного приятнее, даже несмотря на обвисшую из-за похудения кожу.
”Я стала выносливее, могу больше сделать. У меня не болят ноги, суставы, как раньше. Давление нормализовалось”, — добавляет Наталья.
Женщинам, которые тоже стремятся скинуть лишние килограммы, Наталья советует менять привычки питания. При этом загонять в жесткие рамки себя не нужно.
”Можно есть и пиццу, и гамбургеры, и суши, но это должно быть в меру, и надо научиться компенсировать лишнее. Если женщина склонна к полноте, то она должна знать свои границы. И еще я поняла, что отказаться от чего-то на самом деле просто. Те же самые конфеты, торты — мы же все это уже пробовали, это не что-то, чего мы еще не ели. Я, например, очень любила глазированные сырки. Могла съесть 4-5 штук за раз. Но отказаться от этого сахара вопрос пары недель. И если правильно употреблять углеводы, то и сладкого в большом количестве уже не хочется”, — говорит Наталья.
Также начинающим худеть женщина советует посмотреть советы фитнес-тренеров о правильном питании.
”Эту тему надо проработать. Но не загонять себя в жесткие рамки, когда можно только сто граммов вареного мяса, рис и два яблока. Вот тогда реально вес начнет приходить. Нужно менять привычки не на месяц, а навсегда, — констатирует Наталья. — При этом нельзя никого заставить худеть. Человек сам должен к этому прийти и взяться за себя. Тогда результат будет”.
Наталья отмечает, что при большом весе врач уже предлагал ей обдумать возможность бариатрической операции (уменьшение желудка, бандажирование). При том индексе массы тела, который у женщины был, операция полагалась бесплатно.
”У меня есть знакомые, кто прошел через эти операции. Кому-то помогло, кому-то нет. Я думала об этом тоже. Думала, ну, хорошо, сделаю и буду есть чайными ложечками после нее. Но кто мне мешает уже сейчас так есть? Никто. Что изменится? Ничего. Поэтому я отказалась от любых операций”, — добавляет Наталья.