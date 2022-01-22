В Хаапсалу погиб мужчина. В его доме был пожар

Центр тревоги получил сообщение в 11.03, что в Хаапсалу на улице Казе горит крыша двухэтажного дома.

Прибывшие на место спасатели начали тушить пожар, в 12.08 они нашли погибшего 60-летнего мужчину. В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от сильного пожара и задымления.