22.01.2022, 13:54
В Хаапсалу погиб мужчина. В его доме был пожар
Foto: Irina Mägi
Cегодня утром спасатели получили сообщение о пожаре в Хаапсалу на улице Казе. В здании нашли тело 60-летнего мужчины.
Центр тревоги получил сообщение в 11.03, что в Хаапсалу на улице Казе горит крыша двухэтажного дома.
Прибывшие на место спасатели начали тушить пожар, в 12.08 они нашли погибшего 60-летнего мужчину. В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от сильного пожара и задымления.
Дальнейшее расследование установит наличие в здании спасательного детектора дыма и точные причины пожара.