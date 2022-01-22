ЧП и криминал
22.01.2022, 13:54

В Хаапсалу погиб мужчина. В его доме был пожар

 
Tulekahju Saaremaal, Üru külas
Foto: Irina Mägi

Cегодня утром спасатели получили сообщение о пожаре в Хаапсалу на улице Казе. В здании нашли тело 60-летнего мужчины.

Центр тревоги получил сообщение в 11.03, что в Хаапсалу на улице Казе горит крыша двухэтажного дома.

Прибывшие на место спасатели начали тушить пожар, в 12.08 они нашли погибшего 60-летнего мужчину. В результате пожара половина второго этажа здания была уничтожена, а половина пострадала от сильного пожара и задымления.

Дальнейшее расследование установит наличие в здании спасательного детектора дыма и точные причины пожара.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии