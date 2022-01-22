Политик EKRE на митинге: в обществе распространяется два вируса — коронавирус и Партия реформ

В 12 часов на площади Вабадузе проходила протестная акция. Люди недовольны повышением цен на энергоносители. Одним из первых на сцену поднялся Урмас Рейтельман (EKRE). Одна из причин, почему именно он — многие заболели. "Некоторые выступающие заболели коронавирусом и не смогли принять участие в сегодняшнем мероприятии", — пояснил он.

По его словам, в обществе распространяется помимо коронавируса, еще несколько вирусов, один из них Партия реформ, чьи решения привели людей к бедности и экономическому коллапсу. "В сегодняшнем митинге не принимает участие ни одно предприятие, потому что они находятся в правительственной цепочке и не осмелятся выйти на сцену, опасаясь проблем из-за этого в будущем".

Как добавил Рейтельман, правительству данный протест весьма не к месту. "Я верю, что они отправили сюда провокаторов. У меня важная просьба: остаемся в любой ситуации спокойными и не отвечаем на провокации", — сказал он.

На месте присутствует полиций и охранные фирмы.