"Наша Эстония сейчас банановая республика". На площади Вабадузе прошел митинг против высоких цен на электричество

Как передает репортер RusDelfi Роман Старапопов, на площади было более 1000 человек, митинг прошел мирно. Кто-то пришел поддержать партию EKRE, кто-то выразить свое недовольство в связи с повышением цен на электричество. Многие люди снимают происходящее на телефоны, ведут прямые эфиры.

На сцены выступали видные члены партии EKRE. Среди них Март и Мартин Хельме. Хельме старший заявил, что 30 лет после восстановления независимости Эстония больше не свободная страна. "Наша Эстония сейчас банановая республика, которой управляют марионеточное правительство, назначенное работниками КаПо", — сказал депутат Рийгикогу.

Он добавил, что страна и так пострадала от коронакризиса, а теперь на жизнь эстонцев сильное влияет рост цен. "Сколько должен страдать житель Эстонии? Когда это прекратится? Но я не хочу быть негативным, не хочу говорить, что мы против чего-то. На этой площади мы не против чего-то, мы за нормальную жизнь, за нормальные доход", — уточнил член EKRE.

"Это стыдно. То, что эта Кая Каллас и ее министры делают, они не заботятся об эстонском народе. С их зарплатами нет проблем. А у народа Эстонии беда", сказал депутат Хенн Пыллуаас.

"Cнизим цены! Снизим цены! Снизим цены!", — призвал выкрикивать протестующих Хенн Пыллуаас.

Евродепутат Яак Мадисон спросил у толпы, скучают ли они по временам, когда EKRE были в правительстве. Народ закричал.

Ближе к 14 часам люди начинали расходиться с площади.

Галерея с мероприятия:

Партия EKRE организовала автобусы для жителей других уездов, консерваторы планируют до пяти тысяч участников протестной акции.

"Очень сложно прогнозировать, сколько людей придет", — сказал один из организаторов мероприятия Рудольф Йеэсер в пятницу. "Мы для себя обозначили минимум в 5000 человек. Многое зависит и от погоды", — добавил он Delfi.

EKRE не верит, что принятые правительство меры по уменьшению последствий энергокризиса помогут. Партия требует выхода Эстонии из электробиржы и системы закупок CO2.