В субботу еще можно заполнить электронную анкету переписи населения

Активнее всего участие в переписи населения приняли участие жители города Тарту и Харьюского уезда, где анкету по состоянию на вчерашний день (21.01) заполнило около 47% населения возрастом от 15 лет. Доля ответивших на вопросы анкеты жителей Ида-Вирумаа составляет 20%.

”Благодарим всех, кто нашел несколько минут на заполнение электронной анкеты. Хочу повторить, что в анкете в основном содержатся вопросы, предполагающие личностные оценки, поэтому просим каждого отвечать на вопросы за себя. Особенно важно это сделать тем, чей адрес внесен в случайную выборку переписи населения. Если вы обнаружили в почтовом ящике письменное приглашение в конверте, то заполнить анкету должны все люди, проживающие по данному адресу. Например, ваш спутник жизни не может ответить за вас, и мы ждем, чтобы вы заполнили анкету за себя сами”, — пояснила руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.

Руководитель проекта добавила, что подать данные для переписи в интернете несложно и практически не требует времени. ”Вопросник могут заполнить все жители в возрасте от 15 лет, постоянным местом жительства которых является Эстония; в том числе и те, кто временно находится за границей. Анкета снабжена инструкцией, помощь также можно получить по номеру нашей службы поддержки 625 9300”, — пояснила Осила.

Заполнить анкету переписи населения приглашаются все жители Эстонии, но обязательным участие является для более 61 000 человек, включенных в выборку исследования. ”Их ответы мы обязательно хотим получить и сегодня еще можно заполнить вопросник по интернету. После этого в меньшем объеме перепись населения продолжится и в феврале, когда переписчики начнут связываться со всеми, кто включен в случайную выборку, но по какой-то причине не заполнил анкету в интернете”, — добавила Осила.