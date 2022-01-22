В субботу еще можно заполнить электронную анкету переписи населения
Департамент статистики просит всех жителей Эстонии в субботу, 22 января, заполнить электронный вопросник переписи населения. На данный момент при помощи короткой анкеты, на заполнение которой потребуется пять минут, пересчитано 550 000 человек, или около 42% населения Эстонии.
Активнее всего участие в переписи населения приняли участие жители города Тарту и Харьюского уезда, где анкету по состоянию на вчерашний день (21.01) заполнило около 47% населения возрастом от 15 лет. Доля ответивших на вопросы анкеты жителей Ида-Вирумаа составляет 20%.
”Благодарим всех, кто нашел несколько минут на заполнение электронной анкеты. Хочу повторить, что в анкете в основном содержатся вопросы, предполагающие личностные оценки, поэтому просим каждого отвечать на вопросы за себя. Особенно важно это сделать тем, чей адрес внесен в случайную выборку переписи населения. Если вы обнаружили в почтовом ящике письменное приглашение в конверте, то заполнить анкету должны все люди, проживающие по данному адресу. Например, ваш спутник жизни не может ответить за вас, и мы ждем, чтобы вы заполнили анкету за себя сами”, — пояснила руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.
Руководитель проекта добавила, что подать данные для переписи в интернете несложно и практически не требует времени. ”Вопросник могут заполнить все жители в возрасте от 15 лет, постоянным местом жительства которых является Эстония; в том числе и те, кто временно находится за границей. Анкета снабжена инструкцией, помощь также можно получить по номеру нашей службы поддержки 625 9300”, — пояснила Осила.
Заполнить анкету переписи населения приглашаются все жители Эстонии, но обязательным участие является для более 61 000 человек, включенных в выборку исследования. ”Их ответы мы обязательно хотим получить и сегодня еще можно заполнить вопросник по интернету. После этого в меньшем объеме перепись населения продолжится и в феврале, когда переписчики начнут связываться со всеми, кто включен в случайную выборку, но по какой-то причине не заполнил анкету в интернете”, — добавила Осила.
Лийна Осила подчеркнула, что люди, не вошедшие в выборку, но тем не менее заполнившие электронный вопросник, с точки зрения результатов переписи населения внесли очень важный вклад. ”Ваши ответы в любом случае будут учтены. Большую часть данных в ходе нынешней переписи мы соберем из различных регистров, но чем больше людей заполнит анкету, тем основательнее и качественнее поступит информация о населении”, — пояснила Осила.
Онлайн-анкета переписи населения находится по адресу perepis.ee и работает еще до сегодняшнего вечера 22 января. Анкету можно заполнить, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно с июня и до конца 2022 года.
Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам (по состоянию на 21 января):
Харьюский уезд (не включая Таллинн) — 46,8%
Тарту — 46,7%
Тартуский уезд (не включая Тарту) — 44,9%
Раплаский уезд — 41%
Хийуский уезд — 38,5%
Ляэнеский уезд — 38,4%
Саареский уезд — 38,3%
Ярваский уезд — 38,1%
Ляэне-Вируский уезд — 37,3%
Вильяндиский уезд — 37,1%
Пярнуский уезд — 36,5%
Пылваский уезд — 34,9%
Йыгеваский уезд — 34,3%
Выруский уезд — 34,1%
Таллинн — 34%
Валгаский уезд — 30,1%
Ида-Вируский уезд — 19,6%