22.01.2022, 11:10
Департамент здоровья: 4783 зараженных, в больницах 296 пациентов с коронавирусом
Foto: Taavi Sepp
Департамент здоровья сообщает, что за сутки выявили 4783 зараженных коронавирусом.
По данным на утро 22 января в больницах находится 296 пациентов с коронавирусом. Из них 212 нуждаются в лечении из-за осложнений, связанных с COVID-19. Среди них 78,3% невакцинированных и 21,7% вакцинированных.
За сутки погибло четыре человека с коронавирусом: 60-летний мужчина, 80-летний мужчина, 91-летняя женщина и 96-летняя женщина. Среди них трое были невакцинированны.
За сутки сделали 13 578 тестов, среди них 4783 оказались положительными.