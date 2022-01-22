Минспорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке

Также украинским спортсменам не рекомендуется делать общие фотографии с россиянами.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

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