22.01.2022, 09:27
Минспорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке(3)
Фото: Scanpix
Как сообщает Gazeta.ru, министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Пекине, не давать интервью на русском языке.
Также украинским спортсменам не рекомендуется делать общие фотографии с россиянами.
Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.
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