Коронавирусом заразилось 10% военнослужащих Эстонии

Очаг заражения наблюдается в первой пехотной бригаде в Тапа. Там коронавирусом заразился 131 человек.

"Большее число зараженных переносят болезнь бессимптомно или с небольшими симптомами, к тому же быстро выздоравливают. Нуждающихся в госпитализации и тяжело болеющих на данный момент нет", — сказали в пресс-службе Сил обороны. Стоит отметить, недавно в Силах обороны проводилось массовое тестирование.

Как вчера писал Delfi, заболевших размещают в отапливаемом контейнерном городке, где имеются возможность помыться и туалет, сказала Delfi офицер связи 1-й пехотной бригады младший лейтенант Марина Лощина. Она добавила, что при необходимости заболевших размещают и в жилом ангаре зоны комплектования, где также имеются возможность помыться и туалет. В контейнерном городке помещается 150 человек, которых размещают в 2-6-местных изоляционных боксах.

"В качестве временной меры в спальных корпусах казарм изолированы солдаты, которые ждут своих результатов теста. Заболевшим и находящимся в изоляции солдатам приносят еду бесконтактно", — описала ситуацию Лощина.