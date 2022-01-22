Коронавирус в школах: заболеваемость выросла в три раза
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, штамм коронавируса омикрон распространяется очень широко, и число заражений в учебных заведениях также быстро растет. "Мы видим, что подавляющее большинство положительных результатов экспресс-тестов обнаружилось, как и ожидалось, в Харьюмаа, где находится наибольшее количество людей, а также в Тартумаа. Однако рост заражаемости наблюдается также в Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах", — рассказала министр Керсна. "Мы определенно рекомендуем на следующей неделе проводить экспресс-тестирование и учеников, и сотрудников школ — дважды в неделю в регионах с высоким уровнем заражаемости и не реже одного раза в неделю в остальных регионах", — пояснила Керсна.
По словам министра, решение отправить часть класса или всю школу на краткосрочный курс дистанционного обучения, чтобы предотвратить распространение вируса, абсолютно понятно, но эти решения должны быть взвешенными, согласованными с владельцем школы и Департаментом здоровья, курс дистанционного обучения должен быть краткосрочным. "Везде, где это возможно, контактное обучение должно быть доступно для учеников", — сказала министр Керсна.
В общеобразовательных школах на этой неделе положительные результаты экспресс-теста получили 3321 учащийся и 439 сотрудников, а в профессиональных училищах — 113 учащихся и 26 сотрудников. 55% положительных экспресс-тестов было выявлено в учебных заведениях Харьюмаа.
На прошлой неделе в 252 школах не было выявлено ни одного положительного результата экспресс-теста, а на этой неделе — в 170, из них в 160 общеобразовательных школах (32% респондентов) и в 10 профессионально-технических училищах (33% респондентов).
В общей сложности 501 общеобразовательная школа и 30 профессиональных училищ ответили на опрос, протестировав в общей сложности почти 140 000 учащихся и 24 000 сотрудников, включая 128 039 учащихся и 21 967 сотрудников в общеобразовательных школах и 12 260 учащихся и 2226 сотрудников в профессиональных училищах. В среднем экспресс-тестирование прошли 81% учащихся и 87% персонала общеобразовательных школ, и 65% учащихся и 79% персонала профессионально-технических училищ (без учета практикантов).
Как и на предыдущей неделе, на этой неделе подавляющее большинство школ тестировали всех учащихся и сотрудников дважды в неделю, но многие школы дополнительно тестировали классы, выезжающие на экскурсии, или классы, в которых в ходе экспресс-тестирования ранее были обнаружены COVID-положительные учащиеся.
В большинстве школ организовано экспресс-тестирование учащихся в школе. В общеобразовательных школах 52% респондентов тестируют учеников в школе, 20% — дома и 27% — и в школе, и дома. Из профессиональных училищ 19 тестируют учеников в школе, 1 — дома, а остальные 10 — и в школе, и дома.
В целом, 5 общеобразовательных школ, в которых было организовано дистанционное обучение, не проводили тестирование учащихся на этой неделе. 199 общеобразовательных школ (40% респондентов) и 8 профессионально-технических училищ (27%) перевели хотя бы один класс на дистанционном обучении, в том числе 11 общеобразовательных школ, где все учащиеся находились на дистанционном обучении не менее одного дня.
- Количество положительных результатов экспресс-тестов по уездам
- Обзор результатов экспресс-тестирования
С 1 ноября 2021 года Министерство образования и науки оснащает школы экспресс-тестами на антигены, чтобы школы могли регулярно тестировать учеников и персонал каждую неделю. Министерство также еженедельно собирает отзывы о результатах экспресс-тестирования.