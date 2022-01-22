Коронавирус в школах: заболеваемость выросла в три раза

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, штамм коронавируса омикрон распространяется очень широко, и число заражений в учебных заведениях также быстро растет. "Мы видим, что подавляющее большинство положительных результатов экспресс-тестов обнаружилось, как и ожидалось, в Харьюмаа, где находится наибольшее количество людей, а также в Тартумаа. Однако рост заражаемости наблюдается также в Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах", — рассказала министр Керсна. "Мы определенно рекомендуем на следующей неделе проводить экспресс-тестирование и учеников, и сотрудников школ — дважды в неделю в регионах с высоким уровнем заражаемости и не реже одного раза в неделю в остальных регионах", — пояснила Керсна.

По словам министра, решение отправить часть класса или всю школу на краткосрочный курс дистанционного обучения, чтобы предотвратить распространение вируса, абсолютно понятно, но эти решения должны быть взвешенными, согласованными с владельцем школы и Департаментом здоровья, курс дистанционного обучения должен быть краткосрочным. "Везде, где это возможно, контактное обучение должно быть доступно для учеников", — сказала министр Керсна.

В общеобразовательных школах на этой неделе положительные результаты экспресс-теста получили 3321 учащийся и 439 сотрудников, а в профессиональных училищах — 113 учащихся и 26 сотрудников. 55% положительных экспресс-тестов было выявлено в учебных заведениях Харьюмаа.

На прошлой неделе в 252 школах не было выявлено ни одного положительного результата экспресс-теста, а на этой неделе — в 170, из них в 160 общеобразовательных школах (32% респондентов) и в 10 профессионально-технических училищах (33% респондентов).