Министерство рекомендует проводить экспресс-тестирование всех учеников и сотрудников школ на следующей неделе

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, широкое распространение штамма омикрон по-прежнему требует экспресс-тестирования всех членов школьной семьи. По данным министерства, у большинства школ должно хватить экспресс-тестов еще на неделю или две, в зависимости от стратегии тестирования, которую они использовали до сих пор. "В декабре школы получили в общей сложности более двух миллионов экспресс-тестов с расчетом на тестирование невакцинированных учеников и сотрудников дважды в неделю. С распространением штамма омикрон ситуация с заражаемостью быстро изменилась, поэтому мы рекомендовали провести больше экспресс-тестов, чем планировалось изначально", — пояснила министр. "Судя по отзывам, которые мы получили от школ, более 80% школ продолжают экспресс-тестирование. Мы знаем, что в ряде школ, где наборов для тестирования сейчас нет в наличии, совместно с администрацией школ уже найдены подходящие решения".

Министр образования и науки подтвердила, что в настоящее время министерство работает над тем, чтобы новые поставки экспресс-тестов поступили в школы как можно скорее. "До поступления новых тестов мы просим школы совместно с администрацией школ найти подходящие решения для приобретения экспресс-тестов. Помимо тестирования, необходимо соблюдать все другие меры по предотвращению вспышек коронавируса, и крайне важно, чтобы и ученики, и учителя носили маски в помещениях школы. Исследования также показали, что дополнительная доза вакцины защищает от тяжелых форм заболевания", — подчеркнула министр.

С новой недели также будет упрощена процедура карантина для учеников, что облегчит им выход из самоизоляции. "Если у ученика, который находился в тесном контакте с заболевшим коронавирусом, не развились симптомы, то ему больше не нужно будет сдавать тест ПЦР, а достаточно будет экспресс-теста утром пятого дня самоизоляции. Ученик с отрицательным экспресс-тестом может вновь посещать школу, занятия по интересам и участвовать в мероприятиях", — сказала министр Керсна.

С 1 ноября 2021 года Министерство образования и науки оснащает школы экспресс-тестами на антиген коронавируса, чтобы школы могли регулярно проверять своих учеников и персонал.