Футбол
21.01.2022, 21:09

Футболисты "Нарва Транс" на пути в Таллинн попали в аварию

 
Tipneri karikavõistlused, Tallinna FC Flora - JK Narva Trans
Foto: Oliver Tsupsman

Сегодняшняя встреча между футбольными командами "Нарва Транс" и "Нымме Калью" не состоялась, поскольку автомобиль первых на пути в Таллинн попал в аварию.

По данным soccernet.ee, в результате ДТП никто не пострадал.

"К сожалению, сегодняшняя игра с ”Нымме Калью” не состоится. Из-за погодных условий наш автобус не смог доехать до столицы. Матч перенесен на воскресенье, 23 января, начало — в 16:30", — сообщается на сайте ФК "Нарва Транс".

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