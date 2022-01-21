Футболисты "Нарва Транс" на пути в Таллинн попали в аварию

По данным soccernet.ee, в результате ДТП никто не пострадал.

"К сожалению, сегодняшняя игра с ”Нымме Калью” не состоится. Из-за погодных условий наш автобус не смог доехать до столицы. Матч перенесен на воскресенье, 23 января, начало — в 16:30", — сообщается на сайте ФК "Нарва Транс".

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