ФОТО | Прощай, Жорик! В Каламая зажгли свечи в память о легендарном псе

Легендарным Жорика сделало то, что он считался последним бродячим псом Таллинна. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре. До недавнего времени он не разу не давал себя поймать. Точный возраст пса никто не знает, потому что у него никогда не было документов, но предполагается, что он может достигать 20 лет.