21.01.2022, 20:11
ФОТО | Прощай, Жорик! В Каламая зажгли свечи в память о легендарном псе
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня возле торгового центра Arsenal в Каламая прошла акция памяти бродячему псу Жорику, который долгое время был символом района.
Собравшие зажгли свечи возле памятника Жорику, чем почтили память легендарного пса.
Легендарным Жорика сделало то, что он считался последним бродячим псом Таллинна. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре. До недавнего времени он не разу не давал себя поймать. Точный возраст пса никто не знает, потому что у него никогда не было документов, но предполагается, что он может достигать 20 лет.