В сточных водах не отмечается снижения содержания коронавируса

Советник по вопросам состояния окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа отметила, что в Южной Эстонии заметно повышение уровня содержания вируса. ”Очень высокий уровень вируса в сточных водах наблюдался в Тарту, который на этой неделе стал красным. Значительное повышение было отмечено также в Выру и Валга”, — пояснила она.

”Ида-Вирумаа, а также Центральная Эстония в основном остаются оранжевыми. Кярдла и Курессааре по-прежнему желтые”, — добавила Йыэмаа.

С начала этого года вместо Тартуского университета исследование сточных вод на содержание коронавируса проводит Департамент здоровья. Цель Тартуского университета состояла в разработке системы мониторинга частиц SARS-CoV-2 в сточных водах и развитии метода. Разработанный метод был передан Департаменту здоровья, и в дальнейшем исследования будут вестись в Лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья.

Вместо 60 проб теперь отбирают в среднем по 34 пробы в неделю. Пробы по заказу Департамента здоровья отбирает Центр исследований окружающей среды Эстонии. Других изменений в процессе мониторинга не будет. Департамент здоровья продолжает публиковать результаты исследования сточных вод, как и ранее. Вся информация заносится в виртуальную карту мониторинга, которую можно найти на сайте Департамента здоровья.