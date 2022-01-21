ФОТО | В Отепя произошла авария с участием трех грузовиков

Центр тревоги получил сообщение об аварии на 39 км шоссе Выру-Куйгасти-Тырва около часу дня. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из них съехал в кювет, другой встал посредине дороги. Еще один грузовик во избежание столкновения с попавшими в аварию транспортными средствами был вынужден съехать с дороги.