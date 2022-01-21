21.01.2022, 15:43
ФОТО | В Отепя произошла авария с участием трех грузовиков(1)
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В волости Отепя произошло столкновение двух грузовиков, третьему грузовику пришлось съехать в кювет во избежание столкновения.
Центр тревоги получил сообщение об аварии на 39 км шоссе Выру-Куйгасти-Тырва около часу дня. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из них съехал в кювет, другой встал посредине дороги. Еще один грузовик во избежание столкновения с попавшими в аварию транспортными средствами был вынужден съехать с дороги.
К частью, в результате случившегося никто не пострадал.