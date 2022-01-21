Алар Карис выступил с заявлением: "я хочу, чтобы войны не было, но ситуация напряженная"

Во время своих зарубежных визитов — последний раз в Швецию — я понял, что беспокойство испытывает вся Европа, пытаясь найти диалог для ослабления напряженности. И я не знаю ответа на вопрос журналиста. Конечно же, я хочу, чтобы дипломатические усилия принесли свои плоды и чтобы войны не было, но ситуация вокруг Украины из-за действий России крайне напряженная. В надежде, что Россия не предпримет на Украину новую атаку, мы на самом деле не знаем, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. Эстония и ее союзники непрерывно и внимательно следят за ситуацией. У нас есть глаза и уши, мы готовы реагировать быстро и точно.