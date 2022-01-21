Американский фигурист с финскими корнями: не люблю холод, но в Эстонии мне нравится

Что можешь сказать о своей сегодняшней программе?

Я очень устал после прошлой недели — принимал участие в чемпионате США. Но дома на тренировках я показывал себя намного лучше, поэтому результат меня немного удивил.

Почему ты выбрал фигурное катание? Тебе ведь нравится и футбол

Я думаю, на свете есть много видов спорта, которыми я бы мог заниматься (и занимался). Но именно в фигурном катании я чувствую себя уникальным, чувствую, что могу создать что-то свое.

У тебя финская фамилия. Ты связан как-то с Финляндией?

Да, у меня есть финские корни — моя бабушка из Финляндии. Я думаю, что у нас где-то там есть какие-то родственники, но я не помню, когда мы с ними последний раз контактировали.

Тебе нравится Таллинн и Эстония?

Да, здесь здорово, мне нравится. Я был уже здесь пять лет назад на соревнованиях, очень круто снова вернуться.

Не слишком холодно для тебя?

Если честно, я не очень люблю холод, но в Эстонии в этом отношении все вполне неплохо.