Американский фигурист с финскими корнями: не люблю холод, но в Эстонии мне нравится
Камден Пулкинен — американский фигурист, приехавший в Таллинн, чтобы принять участие в чемпионате Четырех континентов. Корреспондент RusDelfi пообщался с ним и узнал, нравится ли ему Таллинн и как он связан с Финляндией.
Что можешь сказать о своей сегодняшней программе?
Я очень устал после прошлой недели — принимал участие в чемпионате США. Но дома на тренировках я показывал себя намного лучше, поэтому результат меня немного удивил.
Почему ты выбрал фигурное катание? Тебе ведь нравится и футбол
Я думаю, на свете есть много видов спорта, которыми я бы мог заниматься (и занимался). Но именно в фигурном катании я чувствую себя уникальным, чувствую, что могу создать что-то свое.
У тебя финская фамилия. Ты связан как-то с Финляндией?
Да, у меня есть финские корни — моя бабушка из Финляндии. Я думаю, что у нас где-то там есть какие-то родственники, но я не помню, когда мы с ними последний раз контактировали.
Тебе нравится Таллинн и Эстония?
Да, здесь здорово, мне нравится. Я был уже здесь пять лет назад на соревнованиях, очень круто снова вернуться.
Не слишком холодно для тебя?
Если честно, я не очень люблю холод, но в Эстонии в этом отношении все вполне неплохо.