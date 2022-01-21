Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии на тысячи евро.

17 января поступило сообщение о том, что 47-летней женщине, проживающей в столичном районе Хааберсти, позвонили якобы из Swedbank и полиции и попросили предоставить личные данные с целью якобы предотвратить мошенничество. Женщина предоставила информацию, после чего обнаружила, что с ее банковского счета было совершено два перевода на суммы 883 и 1549 евро.

15 января поступило сообщение о том, что 39-летней женщине из Маарду позвонила русскоязычная женщина и предложила сделать ее банковский счет более безопасным. Для этого она попросила назвать признак пользователя и подтвердить изменения при помощи Smart-ID. Женщина предоставила запрошенную информацию и подтвердила транзакции. Позже она обнаружила, что с его счета пропало 3251 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.