В России выявили 49 513 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии

В Москве коронавирус зафиксировали у 15 987 человек — это на 4430 больше, чем днем ранее (11 557), и максимум за все время пандемии, пишет "Новая газета".

В Санкт-Петербурге выявили 5 922 новых заболевших, в Подмосковье — 4424. Для обоих регионов это также максимум выявленных случаев за сутки. За все время пандемии COVID-19 заболели 10 987 774 человек.

Непосредственно от инфекции за последний день скончались 692 человека, из них 72 — в Москве, 45 — в Петербурге. Всего с марта 2020 года в России вирус унес более 324 тысяч жизней.

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