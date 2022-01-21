Последняя возможность заполнить э-анкету переписи населения

На протяжении всего периода э-переписи активнее всего заполняют вопросник жители города Тарту и Харьюского уезда, где по состоянию на вчерашний день (20.01) анкеты заполнили 45% жителей в возрасте от 15 лет и старше. В Ида-Вируском уезде этот показатель по-прежнему самый низкий — всего лишь около 19%. Наиболее активно заполняют анкеты женщины в возрасте 40–65 лет, а самая низкая активность в старших возрастных группах и среди мужчин в возрасте 20–35 лет.

По словам руководителя проекта переписи населения Департамента статистики Лийны Осила, активного участия в переписи мы ждем также от русскоговорящих жителей. ”Анкета есть и на русском языке, заполнить ее можно просто и быстро. Беспокоиться о безопасности данных нет причин — предоставленные нам данные надежно защищены, используются только в статистических и научных целях, а публикуются в обобщенном виде. Кроме того, мы не предоставляем данные третьим сторонам”, — подчеркнула Осила.

По словам руководителя проекта, важен вклад каждого, поскольку по результатам переписи населения и жилых помещений будет получена основательная и ценная база данных, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения, затрагивающие все общество в целом. ”На основе полученных в ходе переписи данных будут, например, приниматься решения, где необходимо построить дороги и школы, или в каких регионах нужно расширять попечительские услуги. Полученные данные лягут в основу составления различных программ развития и планов. В связи с этим приглашаю всех, кто еще не заполнил электронную анкету переписи, сделать это — сейчас для этого есть последняя возможность”, — сказала Осила.