Последняя возможность заполнить э-анкету переписи населения(9)
На протяжении всего периода э-переписи активнее всего заполняют вопросник жители города Тарту и Харьюского уезда, где по состоянию на вчерашний день (20.01) анкеты заполнили 45% жителей в возрасте от 15 лет и старше. В Ида-Вируском уезде этот показатель по-прежнему самый низкий — всего лишь около 19%. Наиболее активно заполняют анкеты женщины в возрасте 40–65 лет, а самая низкая активность в старших возрастных группах и среди мужчин в возрасте 20–35 лет.
По словам руководителя проекта переписи населения Департамента статистики Лийны Осила, активного участия в переписи мы ждем также от русскоговорящих жителей. ”Анкета есть и на русском языке, заполнить ее можно просто и быстро. Беспокоиться о безопасности данных нет причин — предоставленные нам данные надежно защищены, используются только в статистических и научных целях, а публикуются в обобщенном виде. Кроме того, мы не предоставляем данные третьим сторонам”, — подчеркнула Осила.
По словам руководителя проекта, важен вклад каждого, поскольку по результатам переписи населения и жилых помещений будет получена основательная и ценная база данных, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения, затрагивающие все общество в целом. ”На основе полученных в ходе переписи данных будут, например, приниматься решения, где необходимо построить дороги и школы, или в каких регионах нужно расширять попечительские услуги. Полученные данные лягут в основу составления различных программ развития и планов. В связи с этим приглашаю всех, кто еще не заполнил электронную анкету переписи, сделать это — сейчас для этого есть последняя возможность”, — сказала Осила.
Особенно ждем ответов от тех, кто включен в обязательную выборку переписи и получил соответствующее приглашение письмом по почте. ”Ответы этих жителей мы должны получить в любом случае. Поэтому со всеми людьми, включенными в выборку, но по какой-либо причине не ответившими через интернет к завтрашнему дню, в феврале свяжется переписчик, чтобы провести опрос уже по телефону или, в крайнем случае, в ходе визита на дом”, — добавила Осила.
Электронный вопросник можно заполнить по адресу perepis.ee до вечера субботы, 22 января, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно начиная с июня и до конца 2022 года.
Дополнительная информация: perepis.ee.
Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам (по состоянию на 20.01):
Город Тарту — 45,4%
Харьюский уезд (не включая Таллинн) — 45,4%
Тартуский уезд (не включая Тарту) — 43,6%
Раплаский уезд — 39,6%
Хийуский уезд — 37,6%
Ляэнеский уезд — 37,2%
Ярваский уезд — 37%
Cаареский уезд — 37%
Ляэне-Вируский уезд — 36,1%
Вильяндиский уезд — 36%
Пярнуский уезд — 35,2%
Пыльваский уезд — 33,5%
Йыгеваский уезд — 33,1%
Выруский уезд — 32,8%
Taллинн — 32,7%
Валгаский уезд — 29%
Ида-Вируский уезд — 18,6%